-Serbest dalışta dünya rekoru ANTALYA (A.A) - 01.10.2011 - Milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, paletsiz ip destekli 80 metre dalışta, dünya rekoru kırdı. Ulusoy, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hidayet Koyu açıklarında dalış rekoru denedi. Dünya Sualtı Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri nezdinde dalış yapan Cenk Devrim Ulusoy, 80 metre derinliğe 1 dakika 21 saniyede ulaşırken, iniş-çıkış süresi toplam 3 dakika 8 saniye olarak kaydedildi. Rekor denemesini izleyenler arasında CMAS Başkan Yardımcısı Ivan Nyidi, CMAS Spor Komitesi Başkanı Xavier Duran, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı İnkılap Obruk ile sporcunun antrenörü Levent Ucuzal de yer aldı. Ulusoy yarın da 87 metrede paletli sabit ağırlık serbest dalış branşında dünya rekoru denemesi yapacak.