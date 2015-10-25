Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, rekor denemesinde korkuttu

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen yüzeye birkaç metre kala fenalaşınca acil durum protokolü uygulanarak tekneye alındı.

Antalya’da kendisine ait 91 metrelik dünya rekorunu 100 metreye çıkarmak isteyen serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yüzeye yaklaştığı sırada fenalaşınca ’acil durum protokolu’ uygulanarak tekneye alındı.

DHA'dan Akif Arıcı'nın haberine göre, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitlere ithafen kendisine ait 91 metrelik rekoru kırmak için Antalya’nın Kaş İlçesi’ne gelen Şahika Ercümen, kendisini Çukurbağ Yarımadası, Hidayet Koyu’nda bekleyen ekibiyle saat 09.00’da buluştu. Koy çevresinde Sahil Güvenlik ekibi güvenlik önlemi alırken, bazı tekneler de motorlarını kapattı. Antrenörü ile birlikte nefes egzersizleri yapan Ercümen, saat 10.15’teki rekor denemesi için yarım saat önceden suya girdi. Suda da nefes egzersizleri yapan milli sporcu, Dünya Sualtı Akticiteleri Konfedarasyon (CMAS) Başkan Yardımcısı Xavier Duran Soler ve Rus Hakem Rus Igor Orel gözetiminde suya daldı.

Yaklaşık 3 dakika sürmesi beklenen dalışta 100 metreye sorunsuz inen Şahika Ercümen, yüzeye yaklaştığı sırada fenalaştı. Bunun üzerine ’acil durum protokolunu’ uygulayan ekip, yüzeye 10 metre kala Ercümen’e müdahale etti. Tekneye alınan Ercümen’i ayıltmak için zamanla yarışan sağlık ekibi ve teknedekiler, milli sporcunun kendine gelmesi üzerine rahat nefes aldı.

Dalış ekibi, sağlık ekibinin moral alkışının ardından ayağa kalkan Ercümen, teknenin kamarasına girdi. Oksijensizlikten kaynaklanan sığ su bayılması geçiren Şahika Ercümen’in tekrar dalmak istediği, ancak doktorların izin vermediği belirtildi. Serbest dalış milli takım antrenörü Evren Orhon, şöyle dedi:

"Serbest dalışta karşılaştığımız bir durum, heyecandan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü geçen hafta antrenmanda bu metrenin fazlasını gördü. Çok stresli ortam nedeniyle heyecandan nabzının arttığını düşünüyoruz. Sağlık durumu iyi, hastanede muayenesi olacak. Aksi bir durum görülmezse, kurallar gereği yarın ve sonraki gün denemesinin bir sakıncası yok."

Yarım saat teknede dinlenen Şahika Ercümen, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.