-SERBEST BÖLGELERDE TİCARET ARTTI ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Türkiye'deki 18 serbest bölgede, geçen yıl bir önceki yıla göre, toplam ticaret hacmi yüzde 4,59 artış gösterdi. Serbest bölgeler arasında, 2010 yılı ticaret hacminde en fazla artışı yüzde 149,45 ile Samsun Serbest Bölgesi kaydetti. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, 2009'da serbest bölgelerde toplam 17 milyar 756 milyon 882 bin dolar düzeyinde gerçekleşen ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 4,59 artışla 18 milyar 572 milyon 206 bin dolara yükseldi. Serbest bölgeler arasında geçen yıl en yüksek artış bir önceki yıla göre yüzde 149,45 ile Samsun Serbest Bölgesinde gerçekleşti. Samsun Serbest Bölgesi'nde, 2009'da 37 milyon 290 bin dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl 93 milyon 21 bin dolara yükseldi. Samsun Serbest Bölgesi'ni sırasıyla yüzde 87,58 artışla Denizli, yüzde 40,54 artışla Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesi ve yüzde 26,93 artışla Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri izledi. Denizli Serbest bölgesinde 2009'da 33 milyon 79 bin dolar tutarında ticaret yapılırken bu rakam geçen yıl 62 milyon 48 bin dolara yükseldi. Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesi'nde 2009'da 164 milyon 828 bin dolar olan ticaret hacmi geçen yıl 231 milyon 643 bin dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesinde 2009'da 172 milyon 937 bin dolar olan ticaret hacmi de 2010'da 219 milyon 516 bin dolara yükseldi. Geçen yıl ticaret hacmi bir önceki yıla göre en fazla daralan serbest bölge ise yüzde 52,15 ile Kocaeli Serbest Bölgesi oldu. Kocaeli'nde 2009 yılında 810 milyon 654 bin dolar olan ticaret hacmi, 2010'da 387 milyon 919 bin dolara çıktı. Kocaeli'nden sonra ticaret hacminde en fazla düşüş Rize Serbest Bölgesi'nde gerçekleşti. Söz konusu bölgede 2009'de 6 milyon 507 bin dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 43,12 gerilemeyle 3 milyon 701 bin dolara düşerken, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde 2009'da 2 milyar 954 milyon 765 bin dolar olan ticaret hacmi, yüzde 8 gerilemeyle, 2 milyar 718 bin 109 dolara indi. Ege Serbest Bölgesi'ndeki ticaret hacminde de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,86 azalma saptandı. Bu bölgede 2009'da 2 milyar 658 milyon 772 bin dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl 2 milyar 502 milyon 919 bin dolara düştü.