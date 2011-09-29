-Serbest bölgelerde ticaret artıyor ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Serbest bölgelerde ticaret artarken, 7 ayda yüzde 22,6 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı. En fazla ticaret 2,4 milyar dolarla Ege Serbest Bölgesi'nde gerçekleşti. Mardin, Kocaeli, İstanbul Atatürk Havalimanı, Antalya ve Gaziantep serbest bölgelerinde ise ticaret geriledi. Ocak-Temmuz döneminde en fazla ticaretin gerçekleştirildiği bölge Ege Serbest Bölgesi olurken, söz konusu bölgede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,3 artışla 2,4 milyar dolar ticaret yapıldı. İstanbul Endüstri ve Ticaret Bölgesinde yüzde 2,1 artışla 2,4 milyar dolarlık, Mersin Serbest Bölgesinde yüzde 19,7 artışla 1,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı. İstanbul Atatürk Havalimanında (İstanbul-AHL) yapılan ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 gerilemesine rağmen, bölge 1,3 milyar dolarla en fazla ticaretin gerçekleştirildiği bölgeler arasında yer aldı. Avrupa Serbest Bölgesinde ise 1,2 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Ege Serbest Bölgesinde geçen yıl aynı dönemde 1,3 milyar dolarlık, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinde 2,3 milyar dolarlık, Mersin Serbest Bölgesinde 1,2 milyar dolarlık, İstanbul Atatürk Havalimanında 1,5 milyar dolarlık, Avrupa Serbest Bölgesinde 671,3 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirilmişti. İlk 7 ayda Mardin, Kocaeli, İstanbul Atatürk Havalimanı, Antalya ve Gaziantep serbest bölgelerinde ticaret geriledi. Söz konusu dönemde Mardin Serbest Bölgesinde ticaret hacmi yüzde 48,6 gerileyerek 2,3 milyon dolar, Kocaeli Serbest Bölgesinde yüzde 30,1 gerileyerek 152,9 milyon dolarlık, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinde yüzde 9,6 gerileyerek 1,3 milyar dolarlık, Antalya Serbest Bölgesinde yüzde 1,9 gerileyerek 431,9 milyon dolarlık, Gaziantep Serbest Bölgesinde yüzde 0,7 gerilemeyle 73,3 milyon dolarlık ticaret gerçekleşti. Serbest bölgeler aracılığıyla Ocak-Temmuz döneminde en fazla ticaretin yapıldığı ülkeler 4,7 milyar dolarla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Söz konusu ülkelere yapılan ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 arttı. 27 AB ülkesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 3,9 milyar dolarlık, diğer OECD ülkeleriyle de yüzde 17,7 artışla 837,3 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Diğer Avrupa ülkeleri ile yüzde 23,8 artışla 21,9 milyon dolarlık, Bağımsız Devletler Topluluğu ile yüzde 24,8 artışla 505 milyon dolarlık, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile yüzde 30,5 artışla 972,8 milyon dolarlık, diğer ülkelerle de yüzde 24,3 artışla 1,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı.