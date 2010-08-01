-SERBEST BÖLGELERDE KAN KAYBI BİTTİ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Küresel kriz nedeniyle geçen yıl serbest bölgelerde yaşanan kan kaybı sona ererken, bu yılın ilk 6 ayında serbest bölgelerdeki ticarette artış sinyalleri alınmaya başlandı. İlk 6 ayda ticaret yüzde 5,5 arttı ve 8 milyar 564 milyon 852 bin dolarlık ticaret yapıldı. En fazla ticaret 1,9 milyar dolarla İstanbul Deri Serbest Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı, Kocaeli ve Rize Serbest Bölgelerinde ticaret yüzde 8,7 ile yüzde 30,6 arasında geriledi. Serbest bölgelerden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yapılan ticaret yüzde 8, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile yapılan ticaret yüzde 25,7 arttı. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde en fazla ticaretin gerçekleştirildiği bölge İstanbul Deri Serbest Bölgesi olurken, söz konusu bölgede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 artışla 1,9 milyar dolar ticaret yapıldı. Ege Serbest Bölgesinde yüzde 8,7 gerilemeyle 1,1 milyar dolarlık, İstanbul Atatürk Havalimanında (İstanbul-AHL) ise yüzde 10,5 gerilemeyle 1,2 milyar dolarlık ticaret yapıldı. 27 AB ülkesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık, diğer OECD ülkeleriyle de yüzde 24,6 artışla 609 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi.