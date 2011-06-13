-SERBEST BÖLGELER YILA İYİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Serbest bölgelerde ticaret yıla iyi başlarken, ilk 4 ayda yüzde 19,6 artışla 6,7 milyar dolara ulaştı. En fazla ticaret 1,4 milyar dolarla İstanbul Deri Serbest Bölgesi'nde gerçekleşti. Mardin, Kocaeli, Gaziantep ve İstanbul Atatürk Havalimanı serbest bölgelerinde ise ticaret geriledi. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Nisan döneminde en fazla ticaretin gerçekleştirildiği bölge İstanbul Deri Serbest Bölgesi olurken, söz konusu bölgede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 1,4 milyar dolar ticaret yapıldı. Ege Serbest Bölgesinde yüzde 49,3 artışla 1,1 milyar dolarlık, İstanbul Atatürk Havalimanında (İstanbul-AHL) ise yüzde 2,4 gerilemeyle 814,9 milyon dolarlık ticaret yapıldı. İstanbul Deri Serbest Bölgesinde geçen yıl aynı dönemde 1,3 milyar dolarlık, Ege Serbest Bölgesinde 732,5 milyon dolarlık, İstanbul-AHL'de de 834,9 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirilmişti. Bir önceki yılın Ocak-Nisan dönemine kıyasla Mersin Serbest Bölgesi'nde yüzde 17,5 artış ile 813,1 milyon dolarlık ticaret yapılırken, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi'nde yüzde 25,7 artışla 536,2 milyon dolarlık, Bursa Serbest Bölgesi'nde yüzde 19,9 artışla 537,7 milyon dolarlık, Avrupa Serbest Bölgesi'nde yüzde 65 artışla 628,2 milyon dolarlık, Antalya Serbest Bölgesinde yüzde 5 artışla 200,4 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. -4 BÖLGEDE GERİLEME YAŞANDI- İlk 4 ayda Mardin, Kocaeli, Gaziantep ve İstanbul Atatürk Havalimanında ticaret geriledi. Söz konusu dönemde Mardin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi yüzde 62,4 gerileyerek 991 milyon dolar, Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yüzde 48,3 gerileyerek 77,4 milyon dolarlık, Gaziantep Serbest Bölgesi'nde yüzde 4,1 gerileyerek 42,7 milyon dolarlık, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde yüzde 2,4 gerileyerek 814,9 milyon dolarlık ticaret gerçekleşti. -EN FAZLA TİCARET OECD VE AB ÜLKELERİYLE- Bu arada, serbest bölgeler aracılığıyla Ocak-Nisan döneminde en fazla ticaretin yapıldığı ülkeler 2,5 milyar dolarla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Söz konusu ülkelere yapılan ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 arttı. 27 AB ülkesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 artışla 2,1 milyar dolarlık, diğer OECD ülkeleriyle de yüzde 17,5 artışla 454 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Diğer Avrupa ülkeleri ile yüzde 0,1 artışla 11,2 milyon dolarlık, Bağımsız Devletler Topluluğu ile yüzde 26,8 artışla 284,2 milyon dolarlık, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile yüzde 16,8 artışla 493,8 milyon dolarlık, diğer ülkelerle de yüzde 29,9 artışla 768,4 milyon dolarlık ticaret yapıldı. Öte yandan, serbest bölgeler, ülke sınırları içinde olmakla birlikte; gümrük, vergi, kambiyo, fiyat, kalite ve standartlara ilişkin hükümlerin uygulanmadığı belirli alanlar olarak biliniyor.