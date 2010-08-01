-SERBEST BÖLGE İÇİN İLK ADIM ATILDI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında serbest ticaret alanı oluşturulmasına yönelik ilk adım atıldı. İstanbul'da 10 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen 3. Türk-Arap İşbirliği Forumu çerçevesinde Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek imzaladıkları deklarasyonla uzun vadeli stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve ekonomik entegrasyona doğru ilerlenmesi hedefiyle ''Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi (YDDİK)'' tesis edildiği, malların ve kişilerin serbest dolaşımını öngören bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını kararlaştırdıkları hatırlatıldı. Bu amaçlar doğrultusunda, dün İstanbul'da Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın ev sahipliğinde, Suriye Arap Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Lamia Asi, Ürdün Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Amer Hadidi ve Lübnan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Safadi'nin katılımıyla dörtlü toplantı düzenledi. Toplantıda dört ülke arasında ''Yakın Komşular Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Konseyi'' (CNETAC) kurulması kararlaştırıldı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Toplantıda, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye arasında bir ekonomik entegrasyonun tesis edilmesi hedefine yönelik seçenekler görüşüldü'' dedi. Bu kapsamda dört ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları ağının tesisine yönelik çalışmaların tamamlanmasının öncelikli konulardan birisi olarak belirlendiğini belirten Çağlayan, ayrıca Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün arasında ekonomi ve ticaret konularında ortak bir işbirliği platformu olarak hizmet vermek üzere ''Yakın Komşular Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Konseyi''nin (CNETAC) kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi. CNETAC'ın dört ülke arasında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturulması sürecini gözden geçirmesi ve gereken hallerde tavsiyelerde bulunması üzerinde mutabakata varıldığını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''CNETAC'ın, ikili temelde gerçekleştirilmesi öngörülen işbirliği faaliyetlerini dört ülkenin yer alacağı bir platforma taşıyarak sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma, enerji, çevre, rekabet, fikri mülkiyet hakları ve uluslararası ticaret müzakereleri gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine ve ticaretin akışının kolaylaştırılması için lojistik merkezleri kurulması, gümrüklerin modernizasyonu ve otomasyonu, kombine taşımacılık, KOBİ'ler arasında sınır ötesi kümeleşmenin sağlanması gibi ortak projelerin oluşturulmasına hizmet etmesi amaçlanmaktadır. CNETAC'ın kuruluş amaçları doğrultusunda gerekli teknik çalışmaları yürütmek üzere bir Ortak Komite kurulması da kararlaştırılmıştır.'' -KOMİTENİN İLK TOPLANTISI EYLÜL'DE AMMAN'DA YAPILACAK- Toplantıda CNETAC'ın bakanlar düzeyinde müteakip toplantısının bu yıl Aralık ayında Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığını bildiren Çağlayan, toplantıda ele alınan işbirliği alanlarıyla ilgili olarak önceliklerin belirlenmesi ve bir yol haritasının çıkarılması için ilgili ülkelerin yetkili temsilcilerinden oluşacak bir komite kurulmasının kararlaştırıldığını, bu komitenin ilk toplantısını bu yıl Eylül ayında Amman'da yapacağını belirtti. Çağlayan, ''Bu sıkı işbirliği kapsamında, 2009 yılı itibariyle 723 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH), 176 milyar dolar tutarında ithalat ve 131 milyar dolar ihracat kapasitesine ve 105 milyonluk nüfusa sahip olan bir coğrafyada, tarife ve tarife dışı engellerden arındırılmış uluslararası düzeyde modern altyapıya sahip liberal bir ticaret ve yatırım ortamı yaratılarak, söz konusu dört ülke arasında ticaret ve yatırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir'' dedi. Toplantı sırasında Lübnan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Safadi ile ikili görüşme yaptığını ifade eden Çağlayan, müzakereleri hala devam eden ve son aşamaya gelen Türkiye-Lübnan Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardıklarını kaydetti.