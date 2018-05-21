Serbest bırakılması için başvuruda bulunulmuştu; Demirtaş için bugün karar çıkabilir

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kampanya dönemi boyunca serbest kalması konusunda geçen hafta yapılan başvuruya ilişkin kararın bugün verilmesi bekleniyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Adayımız seçim faaliyetlerini anayasal hakları çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Bu nedenle bugün çıkması beklenen karardan olumlu yanıt alınması gerekiyor. Seçim faaliyetlerine katılımın engellenmesi anayasa ihlalidir” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberi şöyle:

Demirtaş’ın açık, kapalı yer toplantıları ve radyo ve televizyon konuşmalarını yapmasının tutukluluk koşullarında mümkün olmadığına dikkat çeken Temelli, şunları söyledi:

“Diğer beş adayın her türlü aracı kullanarak seçim çalışması yürütmesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşürmektedir. Halen milletvekili olan ve 6 milyon seçmenin oyunu alan Demirtaş’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimine tutukluluk şartlarında katılıyor olması serbest seçim hakkını ortadan kaldırmaktadır. Hilelerin konuşulduğu bir ortamda seçime gittiğimiz gerçekliğine rağmen halklarımızın umudu var. Bu umudun körelmemesi için Demirtaş’ın özgür kalmasını istiyoruz. Bu herkesin ortak talebidir. Demirtaş, Türkiye’nin adayıdır ve Türkiye’nin adayı serbest kalmalıdır.”

HDP milletvekili listesi bugün belirlenecek

Öte yandan HDP’nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirleniyor. Mevcut milletvekillerinin çoğunun tekrar aday gösterilmeyerek partide yeni isimlerle kan değişimi yapılacağı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor. HDP’de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da onayladığı öğrenildi. HDP’de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.

Yeni isimler

Partinin 26. dönem boyunca dokunulmazlıklarla başlayan tartışmalarda siyaset dışına itilmesi, partinin diğer muhalefet partileri tarafından bile dışlanması partide yeni milletvekilleriyle yeni dönemde siyasetin ana aktörü olma hedefinin ortaya konmasına neden oldu. Bu kapsamda, gazeteci Ahmet Şık’ın yanı sıra oyuncu Barış Atay’ın da aday olması bekleniyor. Aktivist Veli Saçılık ve Erkan Baş’ın da aday olacağı konuşuluyor.

Mevcut milletvekillerinden en fazla 10 ya da 12’sinin aday gösterilmesi beklenirken, bu isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yanı sıra HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan’ın adaylığının kesin olduğu dillendiriliyor.