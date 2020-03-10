Serbest bırakılan rahip Brunson'a verilen 3 yıl hapis cezasına onama talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest bırakılması hakkında, "Onu çıkarırsanız iyi olur dedim ve gitmesine izin verdiler" dediği ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının onanması talep edildi.

FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Andrew Craig Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı.



Yargılandığı süreçte Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Brunson’un, “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, ABD’li rahibe 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.



Dava dosyası Yargıtay’a gönderilirken, “örgüte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tebliğname hazırlandı.



Başsavcılığın tebliğnamesi, dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilerek, Brunson’a verilen hapis cezasının onanması istendi.