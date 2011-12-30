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Dünya

Serbest bırakılan Filistinli Ankara'da evlendi ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 02:03

-Serbest bırakılan Filistinli Ankara'da evlendi  ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması karşılığında özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye gelen Filistinli Ayman Abu Khalil, Ankara Büyükhanlı Park Otel'de düzenlenen törende Ayat Zamadah ile evlendi.  Khalil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yaşadıklarımdan sonra duygularımı ifade etmek çok zor, vatanımdan uzak olduğumdan dolayı içimde burukluk var. Umuyorum, henüz serbest bırakılmamış diğer tutuklular da bir an önce özgürlüğüne kavuşur'' dedi.  Türkiye'deki yaşantısından memnun olduğunu ifade eden Khalil, ''Sınırlarından önce yüreklerini bize açtıkları için Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.  Dayısının kızı olan Zamadah ile birkaç ay önce nişanlandığını dile getiren Khalil, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı her nikah töreninde çiftlerden en az üç çocuk istediğinin hatırlatılması üzerine, ''Erdoğan'ın istekleri benim için emirdir'' ifadesini kullandı. Düğüne çok sayıda davetlinin yanı sıra Ayman Abu Khalil'in, İsrail tarafından serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye gelen 10 arkadaşı da yakınları da katıldı.

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