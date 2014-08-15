Serbest bırakılan emniyet amiri: Selam Tevhid örgütünü anlattık

Emniyete yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Emniyet Amiri Gafur Ataç, “İfademizde Selam Tevhid Kudüs ordusunun ne olduğu, amacını ve Türkiye'deki bürokrasiye nasıl girdiğini hepsini anlattık. Hukuksuz hiçbir şey yapmadık. Savcıların talimatları ve hakimlerin kararlarını uyguladık” dedi.

Kamil Maman’ın Bugün’deki haberine göre, yolsuzluk ve terörle mücadele eden polislere yönelik operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve gelip teslim olan emniyet amirleri Gafur Ataç, Oğuzhan Ceylan, İsmail Yalınız ve komiser Selman Yuyucu, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Fevzi Keleş tarafından sorguları yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Kürşat Durmuş ise tutuklandı. Polisler, serbest bırakılmalarının ardından avukat Ömer Turanlı ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘Aç ve susuz bırakıldık’

Serbest kalan Emniyet Amiri Gafur Ataç, kendilerine yönelik yapılan hukuksuzluklardan dolayı haklarını helal edeceklerini söyledi. Ataç şu açıklamada bulundu:

"Serbest kaldık sevinmiyoruz, tutuklansak üzülmeyecektik. İfademizde Selam Tevhid Kudüs ordusunun ne olduğu, amacını ve Türkiye'deki bürokrasiye nasıl girdiğini hepsini anlattık. Hukuksuz hiçbir şey yapmadık. Savcıların talimatları ve hakimlerin kararlarını uyguladık.

Tekrar bu kararlar verilirse uygulamaya hazırız. 48 saattir buradayız. Yine uykusuz bir şekilde nezarethane eksi 7'nci katta sandalyenin üzerinde oturtularak bekletildik. Aç ve susuz bırakıldık. Yemekler verilmedi, uykusuz bırakıldık. Ama biz bu yapılanlara karşı yine de hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu şekilde hukuksuzluk olmaz.”

Tutuklama hukuksuz

Avukat Ömer Turanlı, mahkemenin verdiği tutuklama kararına itiraz edeceklerini söyledi. Turanlı şöyle konuştu:

“Müvekkillerimizden Kürşat Durmuş’un tutuklanması suçlu olduğunu göstermez. Evrakta sahtecilik ve özel bilgilerin kaydedilmesi iddiasıyla suçlanan bir kişiye tutuklama yasaya aykırıdır."