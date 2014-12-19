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Serbest bırakılan Ekrem Dumanlı bugün dünyaya gelen kızıyla ilk kez görüntülendi

Mahkeme kararıyla serbest bırakılan Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gözaltındayken baba oldu

19 Aralık 2014 19:12

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınan ve bugün mahkeme kararıyla serbest bırakılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın Saadet isminde bir kız çocuğu oldu. Dumanlı, kızı Saadet ile ilk kez görüntülendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dumanlı'nın eşi Esra Dumanlı, bugün sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe Saadet ismi verildi. Anne Esra Dumanlı ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekrem Dumanlı'yla ilgili mahkeme kararının açıklanmasına kısa bir süre kala gelen bu haber, aile yakınlarını sevindirdi.

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