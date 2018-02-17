Serbest bırakılan Deniz Yücel'den videolu mesaj: Tahliye edilirken elime tutukluluğa devam kararı verildi!

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "terör propogandası yapmak" iddiasıyla bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Türk ve Alman vatandaşı, Die Welt muhabiri Deniz Yücel tahliyesinin ardından bir video mesaj paylaştı. Freundeskreis #FreeDeniz Twitter hesabından paylaşılan videoda Yücel, cezaevinden çıkarken kendisine 13 Şubat tarihli bir "tutukluluğa devam" kararı verildiği ancak buna rağmen serbest kaldığını söyledi.

"Ne geçen sene benim tutuklanmamın daha doğrusu rehin alınmamın ne bu sene bugün bırakılmamın hukukla, hukuk devletiyle hiçbir alakası yok. Bunu gayet net biliyorum" ifadelerini kullanan Yücel, "Bu hikâye burada bitmez ondan da eminim ama bugünlük bu kadarla kalsın. Yakında tekrar görüşmek üzere" diye konuştu.

Deniz Yücel, video mesajda şu açıklamada bulundu:

"Herkese merhaba, çok ilginç bir gün. Bugün cezaevinden çıkarken bana şöyle bir karar verildi; İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği kaleminden 13 Şubat tarihli tutukluluk haline devam kararı. Bugün aldım. Çıkarken. Ama yine de çıktım. Bu arada niye çıktım bir sene önce niye tutuklandım halen bilmiyorum.

Neyse önemli değil. Sonuçta şunu biliyorum ne geçen sene benim tutuklanmamın daha doğrusu rehin alınmamın ne bu sene bugün bırakılmamın hukukla, hukuk devletiyle hiçbir alakası yok. Bunu gayet net biliyorum. Bunu, zannediyorum bu durumu bilen herkes anlar. Söyleyecek çok şey var ama şimdilik bu kadarıyla kalsın.

Bana yardımcı olan bana destek veren, bir sene boyunca bütün bir süreçte, sevgili avukatım Veysel Ok ve diğer avukat arkadaşlarım, Die Welt gazetem, Freundeskreis Free Deniz, Alman hükümetinin yetkilileri, gazeteci meslektaşlarım; Türkiye’den Almanya’dan, ailem, ve en önemlisi canım Dilek’im (eşi) çok çok teşekkür ederim.

Evet özgürlüğüme kavuştum. Ama koğuş arkadaşımı, gazeteci melektaşım Oğuz Usluer'i geride bıraktım, arkadaşım Ahmet Şık’ı geride bıraktım. Sadece ve sadece mesleklerini yaptıkları için veya sadece muhalif oldukları için tutuklanan insanları, arkadaşları geride bıraktım. O yüzden içimde bir burukluk var.

Ama bugünler de geçer. Bundan eminim. Bu hikâye burada bitmez ondan da eminim ama bugünlük bu kadarla kalsın. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın."