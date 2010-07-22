-SERBEST BIRAKILAN BELEDİYE BAŞKANI GÖREVE BAŞLADI TEKİRDAĞ (A.A) - 22.07.2010 - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kapaklı Beldesinin Belediye Başkanı İrfan Mandalı, makamına gelerek görevine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından göreve iade edilen Mandalı, belediye binasına gelişinde belediye personeli tarafından karşılandı. Göreve iade belgesini imzalayan Mandalı, görevine resmen başlamış oldu. Mandalı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Biz açıklama yapmayız, sadece yargıya hesap veririz. Ancak dokunulmazlık zırhının içerisine girmiş olan arkadaşlar, yargıya intikal etmiş konular hakkında yanlış yönlendirmelerde bulundular'' dedi. Mandalı, ''İhaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla 4 Haziran 2009 tarihinde tutuklanarak Silivri L Tipi Cezaevi'ne konulmuş ve 28 Ekim'de serbest bırakıldıktan sonra göreve iadesi için İdare Mahkemesine başvurmuştu.