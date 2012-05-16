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Serbest bırakılan 47 taraftara savcıdan itiraz

Savcılık, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan 47 kişi için mahkemeye itirazda bulundu

16 Mayıs 2012 20:44

 

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak Kadıköy Adliyesi'ne getirilen 47 kişinin mahkemeden serbest bırakılmasına, soruşturmayı yürüten savcılıkça itiraz edildi.
 
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları Davut Dağ ve Ahmet Faik Kapluhan, dün akşam serbest bırakılan 47 kişinin, 6222 sayılı ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na'' göre, ''Spor alanı sayılan yerlerde gerçekleşen olaylarda görev yapmakta olan polise görev yaptırmamak için direnme'', ''kasten yaralama'' suçları ile ''kamu malına zarar vermek'', ''spor alanına yasak madde sokmak'' suçlarından tutuklanması gerektiği gerekçesiyle Kadıköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
 
Savcılığın, mahkemenin itirazı kabul etmemesi ve aynı yönde karar vermesi halinde, bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.
 
Maç sonrası çıkan olaylara ilişkin dün adliyeye sevk edilen 48 kişiden Tunahan İlhan tutuklanmış, diğer 47 kişi nöbetçi mahkemece serbest bırakılmıştı.
 

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