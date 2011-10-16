T24 LogoT24 Logo
Dünya

Serbest bırakılacakların listesi yayımlandı TEL AVİV (A.A)

16 Ekim 2011 10:25

-Serbest bırakılacakların listesi yayımlandı TEL AVİV (A.A) - 16.10.2011 - İsrail Cezaevleri İdaresi, İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu değişimi anlaşması uyarınca, ilk aşamada serbest bırakılması öngörülen 477 Filistinli tutuklunun isim listesini yayımladı. Liste, 450 erkek ve 27 kadın tutuklunun isimlerinden oluşuyor. Liste, dün gece İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, serbest bırakılacakların ''affedilmelerine'' ilişkin imzaları atmasından sonra, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından Cezaevleri İdaresine gönderilmişti. İsim listeleri, ilgili tarafların itirazları için 48 saat süreyle asılı kalacak. İsrail Yüksek Mahkemesinin de bugün Almagor Terör Kurbanları Derneğince yapılan itirazı görüşmesi bekleniyor. Ancak, daha önceki benzeri uygulamalarda olduğu gibi, Yüksek Mahkemenin başvuruyu reddetmesi bekleniyor. Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in dün affa uğrayacaklar listesini imzalaması sırasında, aşırı sağcılardan ve bazı terör kurbanı yakınlarından oluşan 30 kadar grup, Cumhurbaşkanlığının Kudüs'teki resmi konutu önünde gösteri yaparak, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına tepki gösterdi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24