-Serbest bırakılacakların listesi yayımlandı TEL AVİV (A.A) - 16.10.2011 - İsrail Cezaevleri İdaresi, İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu değişimi anlaşması uyarınca, ilk aşamada serbest bırakılması öngörülen 477 Filistinli tutuklunun isim listesini yayımladı. Liste, 450 erkek ve 27 kadın tutuklunun isimlerinden oluşuyor. Liste, dün gece İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, serbest bırakılacakların ''affedilmelerine'' ilişkin imzaları atmasından sonra, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından Cezaevleri İdaresine gönderilmişti. İsim listeleri, ilgili tarafların itirazları için 48 saat süreyle asılı kalacak. İsrail Yüksek Mahkemesinin de bugün Almagor Terör Kurbanları Derneğince yapılan itirazı görüşmesi bekleniyor. Ancak, daha önceki benzeri uygulamalarda olduğu gibi, Yüksek Mahkemenin başvuruyu reddetmesi bekleniyor. Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in dün affa uğrayacaklar listesini imzalaması sırasında, aşırı sağcılardan ve bazı terör kurbanı yakınlarından oluşan 30 kadar grup, Cumhurbaşkanlığının Kudüs'teki resmi konutu önünde gösteri yaparak, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına tepki gösterdi