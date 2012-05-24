Serap'ı öldüren molotoflu saldırıya mahkemeden müebbet cezası

İETT otobüsüne yapılan molotoflu saldırıda 17 yaşındaki Serap Eser'in ölümüne neden olan sanıklar hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme, İETT otobüsne düzenlenen molotof kokteylli saldırıda bir kişinin ölümüne neden sanıklara acımadı. 3 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, 3 sanıktan 2'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Serap Eser, PKK sempatizanlarıın 8 Kasım 2009 yılında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne molotofkokteyli atması sonucu yanarak yaralanmıştı.

Eser, tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.