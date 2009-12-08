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Serap toprağa veriliyor

Bir ay önce belediye otobüsüne yönelik molotof kokteyilli saldırıda yaralanarak dün hayatını kaybeden Serap Eser toprağa veriliyor.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Bir ay önce belediye otobüsüne yönelik molotof kokteyilli saldırıda yaralanarak dün hayatını kaybeden Serap Eser toprağa veriliyor.



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Bir ay önce İstanbul Küçükçekmece'de belediye otobüsüne yönelik molotofkokteylli saldırıda yaralanan ve dün hayatını kaybeden Serap Eser bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

8 Kasım'da meydana gelene olayda Söğütlüçeşme-Zeytinburnu seferini yapan İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada bir grubun saldırısına uğramıştı.

Saldırganların attığı molotofkokteyllerinden biri, otobüsün içinde patlayınca dersane çıkışı evine giden 17 yaşındaki Serap Eser, alevlerin arasında kalmıştı.

Eser'in yüzü ve vücüdunda yanıklar meydana gelmişti.

O günden beri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık ve Kronik Yara Tedavi Merkezi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Serap Eser sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklanmıştı.

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