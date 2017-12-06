Seramiksan istikrarı yakalayamadı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Seramiksan, ilk yarıyı 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle tamamladı. Ligdeki ikinci sezonuna üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra düşüşe geçen Turgutlu temsilcisi, ilk devre sonunda 12 takım arasında 10\'uncu sırada yer aldı. Seramiksan, devre arasında 16-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak Kupa Voley\'de boy gösterecek. Seramiksan, 2 maç üzerinden oynanacak 1\'inci turda rakibini geçerse ilk yarıyı ilk 4 sıra içinde tamamlayan takımlardan biriyle 2\'nci turda tek maç eleme usulü karşılaşacak.