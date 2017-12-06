T24 LogoT24 Logo
Spor

Seramiksan istikrarı yakalayamadı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan, ilk yarıyı 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle tamamladı

06 Aralık 2017 17:35

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Seramiksan, ilk yarıyı 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle tamamladı. Ligdeki ikinci sezonuna üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra düşüşe geçen Turgutlu temsilcisi, ilk devre sonunda 12 takım arasında 10\'uncu sırada yer aldı. Seramiksan, devre arasında 16-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak Kupa Voley\'de boy gösterecek. Seramiksan, 2 maç üzerinden oynanacak 1\'inci turda rakibini geçerse ilk yarıyı ilk 4 sıra içinde tamamlayan takımlardan biriyle 2\'nci turda tek maç eleme usulü karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanTURGUTLU DHA Vestel Venus Sultanlar Ligi SeramiksanLigdekiTurgutluSeramiksandevreAralıkKupa VoleySeramiksan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24