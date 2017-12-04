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Spor

Seramiksan Fenerbahçe'ye konuk olacak

TURGUTLU, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a 3-0'lık skorlarla yenilen 9'uncu sıradaki Seramiksan, yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek

04 Aralık 2017 14:46

TURGUTLU, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde son 2 maçında Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank\'a 3-0\'lık skorlarla yenilen 9\'uncu sıradaki Seramiksan, yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 17.30\'da başlayacak. Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Turgutlu temsilcisi güçlü rakibinden puan koparıp devre arasına moralli girmeye çalışacak. Fenerbahçe ligdeki tek yenilgisini VakıfBank deplasmanında aldı. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu\'nda 17.00\'de Galatasaray\'ı konuk edecek.

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