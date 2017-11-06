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Spor

Seramiksan düşme hattına geriledi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 2 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Seramiksan, son 4 haftada 4 mağlubiyet alarak düşme hattına geriledi

06 Kasım 2017 16:03

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde ilk 2 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Seramiksan, son 4 haftada 4 mağlubiyet alarak düşme hattına geriledi.
Çanakkale Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle 2\'de 2 yaptıktan sonra üst üste Halkbank, Kameroğlu Beylikdüzü, Beşiktaş ve son olarak evinde Galatasaray\'a 3-1 boyun eğen Seramiksan, bir anda kendini son 4 takım arasında buldu. Geçen sezon baraj maçlarıyla lige tutunan Turgutlu temsilcisi, bu sezona Play-Off hedefiyle başlasa da ilk 6 hafta sonunda umduğunu bulamadı. Seramiksan devre arasında kadar kalan 5 mükabakada Nilüfer Belediyespor (D), İlbank, Eczacıbaşı VitrA (D), VakıfBank ve Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak. 

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