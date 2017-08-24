Seradan kuru incirleri çaldılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde kurutulmak üzere seraya bırakılan 300 kilo incir, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, Çarıklar Mahallesi, Kızılcaköy Yolu üzerinde bulunan Orhan Aydoğdu\'ya ait incir bahçesinde dün gece meydana geldi. Orhan Aydoğdu, yol kenarında bulunan incir bahçesine kuruması için hazırladığı seraya incir bıraktı. Yaklaşık 300 kilo kuru incir, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah incir bahçesindeki serasına gelen Aydoğdu, hırsızlığı fark etti. Aydoğdu durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, incir bahçesi etrafında incelemelerde bulundu. Orhan Aydoğdu\'nun çalınan incirlerinin zararının yaklaşık 4 bin lira olduğu öğrenildi. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFlı