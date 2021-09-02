Sera Kadıgil, kültür sanat emekçilerinin durumunu Meclis gündemine taşıdı: Covid en çok tiyatroda mı bulaşır, sinemada mı, yoksa müzik dinlerken mi!

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, bütün alanlarda hayat normal seyrinde akarken bir tek kültür sanat alanında pandemi tedbirlerinin devam ediyor olduğunu söyledi. Kadıgil “tam kapasite çalışan uçaklarda üç kişi yan yana seyahat etmek serbest, atölyelerde fabrikalarda yüzlerce emekçinin iç içe çalışması serbest, günde 270’den fazla kişi ölmüyormuş gibi her yerde her şeyi yapmak serbest, bir tek tiyatroda yan yana oturmak, bir de geceleri müzik yapmak yasak! Saray Rejimi yönetemediği pandemiyi sanatı baltalamak için adeta vesile kılmış durumda” dedi.

Türkiye İşçi Partili Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği soru önergesinde “Kültür-sanat mekanları, pandemi nedeniyle uzunca süre kapalı kaldıkları dönemdeki maddi zararlarını karşılamak, artan kiraları ödemek, enflasyonla mücadele etmek, izleyici kapasitesini yarıya düşürdükleri için bilet fiyatlarını arttırmak durumunda kalmakta, bu durum zaten az olan izleyici sayısını olumsuz etkilemektedir. Müzik sektörü ise hala nedeni anlaşılamayan şekilde gece 24:00’ten sonra müzik yasağı uygulamasına maruz kalmaktadır” İfadesini kullandı.

Kadıgil pandemiyle birlikte kültür sanat emekçilerinin yaşadığı sıkıntıları hatırlatarak “Salgın sürecinde özel tiyatroların %63’ünün toplam geliri 500 TL’nin altına düştü. Özel sektörden destek alabilen özel tiyatro oranı sadece %10. Küçük Tiyatro, Öykü Sahne, Toy Sahne ve büyükşehirler dışında var olmaya çalışan küçük-büyük, amatör-profesyonel bazı tiyatrolar salgında kaybedildi. Yine salgın sürecinde birçok sahne emekçisi yaşamını sürdürmek için alanının dışında işler yapmak zorunda kaldı. İntihar eden müzisyen sayısı 100’ü aşmışken, kültür sanat emekçileri için dişe dokunur bir düzenleme yapma vakti çoktan geçmedi mi? Halk sağlığı için bu önlemler şart diyorsanız sanatçıları ve sanat kurumlarını doğru düzgün destekleyin. Desteklemiyorsanız da en azından rahat bırakın, işlerini yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Bütün kültür sanat mekanlarına açık-kapalı mekân fark etmeksizin aşı veya PCR zorunluluğu ile tam kapasite veya yüksek kapasite serbestlik düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise ne zaman hayata geçirilecektir? Oran ne olacaktır? Bu konuda, tiyatro örgütleri ve kültür sanat insanlarının Bakanlığınızla görüştüğü ve yeni bir düzenlemenin açıklanacağı doğru mudur? Kültür-sanat mekanlarında güvenli mesafe kuralları kapsamında bazı koltukların satılmaması uygulamasına devam edilecekse, Bakanlıkça bu koltukların satın alınması gibi bir destek planlanmakta mıdır? Müziğin gece 24:00’ten sonra yasak olmasının nedeni nedir? Bu uygulama neden hala devam ettirilmektedir? Covid-19 salgınıyla mücadelede ne gibi bir etkisi vardır?