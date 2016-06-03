Sepp Blatter ve iki kişi 5 yılda 80 milyon doları zimmetine geçirdi

FIFA avukatları; eski başkan Sepp Blatter, Jerome Valcke ve Markus Kattner'in son 5 yılda 80 milyon doları zimmetlerine geçirdiğini açıkladı.

FIFA'nın resmi avukatları tarafından yapılan açıklamada, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Markus Kattner'in 2011-2015 yılları arasında maaş zammı, Dünya Kupası bonusları ve prim gibi çeşitli gerekçelerle 80 milyon dolara yakın parayı zimmetlerine geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, FIFA'nın bir dönem tepesinde yer alan 3 yöneticinin söz konusu miktarı kişisel hesaplarına aktararak İsviçre yasalarını çiğnediği de vurgulandı.

Blatter, Valcke ve Kattner'in o dönemde imzaladıkları sözleşmeler de detaylarıyla kamuoyu ile paylaşılırken, İsviçre savcılığına gereken belgelerin verildiği ifade edildi.