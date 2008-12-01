Seoul'de 'Güneş' açıyor

Milli Takımlar ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in takımı FC Seoul, Güney Kore'de şampiyonluğa koşuyor.



FC Seoul takımının, Güney Kore Ligi yarı final maçında Ulsan'ı 4-2 yenerek final oynama hakkı kazandığı bildirildi.



Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "FC Seoul takımıyla Güney Kore Ligi yarı final maçında Ulsan'ı 4-2 yenerek final oynama hakkı kazanan eski teknik direktörümüz Şenol Güneş'i kutlar, 3 Aralıkta Suwon takımıyla oynayacakları final maçında başarılar dileriz" denildi.



Daha önce ligi ikinci sırada bitiren FC Seoul takımı, şampiyonluğu belirleyecek play-off maçlarını oynamaya hak kazanmıştı. Suwon takımı ise ligi ilk sırada bitirmiş ve play-off'tan çıkacak rakibini beklemeye başlamıştı.



Final maçının iki maç olarak yapılacağı öğrenildi.