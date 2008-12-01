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Spor

Seoul'de 'Güneş' açıyor

Milli Takımlar eski teknik direktörü Şenol Güneş'in takımı FC Seoul, Güney Kore'de şampiyonluğa koşuyor.

01 Aralık 2008 02:00

Milli Takımlar ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in takımı FC Seoul, Güney Kore'de şampiyonluğa koşuyor.

FC Seoul takımının, Güney Kore Ligi yarı final maçında Ulsan'ı 4-2 yenerek final oynama hakkı kazandığı bildirildi.

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "FC Seoul takımıyla Güney Kore Ligi yarı final maçında Ulsan'ı 4-2 yenerek final oynama hakkı kazanan eski teknik direktörümüz Şenol Güneş'i kutlar, 3 Aralıkta Suwon takımıyla oynayacakları final maçında başarılar dileriz" denildi.

Daha önce ligi ikinci sırada bitiren FC Seoul takımı, şampiyonluğu belirleyecek play-off maçlarını oynamaya hak kazanmıştı. Suwon takımı ise ligi ilk sırada bitirmiş ve play-off'tan çıkacak rakibini beklemeye başlamıştı.

Final maçının iki maç olarak yapılacağı öğrenildi.

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