Şenyaşarlar soruşturması: AKP Milletvekili Yıldız’ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları sırasında 3’ü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 Genel Seçim sürecinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının saldırıları sonucu Şenyaşar ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 9 kişinin ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmada 43 kişinin isminin geçtiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesi 14 Haziran’da AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti esnasında korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyeri ve hastaneye uzanan saldırıları sonucu, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı.

Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı ve sonrasında Fadıl Şenyaşar tutuklandı.