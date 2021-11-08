Şenyaşar ailesinin “Adalet Nöbeti” sürüyor: Katliamı yapan iktidar partisinin milletvekili ve ailesidir

Suruç’ta, 14 Haziran 2018 tarihinde, seçim çalışmaları sırasında, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ile yakınlarının saldırısında yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar ve annesi Emine Şenyaşar’ın Şanlıurfa Adliyesi önünde 9 Mart’ta başlattığı “Adalet Nöbeti”, 245’inci gününde devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenyaşar ailesi, saldırı ile ilgili kimseden hesap sorulmadığını belirterek, “Savcılara kızıyoruz ama bir tarafıyla da, katliamı yapan iktidar partisinin milletvekili ve ailesidir. Hesap soramayanlar da yargı önünde bir gün hesap verecekler” paylaşımını yaptı.