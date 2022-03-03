Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin hastanedeki kamera kayıtları çalınmış

Şanlıurfa'da Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin katledildiği olayla ilgili Devlet Hastanesi’ndeki görüntülerin çalındığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları seçim çalışmaları sırasında işyerlerini ziyaret ettiği Şenyaşar ailesine saldırmış, olayda Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmış, AKP’li milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. AKP'li Yıldız'ın yakınları, Suruç Devlet Hastanesi’nde ağır yaralı Celal ve Adil Şenyaşar ile hastaneye çocuklarını ziyarete giden baba Hacı Esvet Şenyaşar'a saldırarak öldürmüştü.

Kamera kayıtları çalınmış

Olaya dair yürütülen soruşturmada işyeri ve hastanedeki olaylar iki ayrı dosyaya ayrıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, hastanedeki katliama ilişkin dava dosyasında, olay anlarına ilişkin görüntülerin çalındığı, bir şüphelinin evinde yapılan aramada da görüntülere ulaşılamadığı belirtildi.

Şenyaşar ailesinin avukatı Bülent Duran, görüntülerin çalınması ve yaklaşık 4 yıldır süren adalet mücadelesini değerlendirdi.

Dosyada gizlilik kararının 4 yıldır sürdürülmesinin arka penceresinde “şaibe” olduğunu ifade eden Duran, daha önce teşhis için emniyete giden ailenin tutulan tutanağında olay ile ilgili “Faili meçhul” denildiğini hatırlattı. Hastanede Şenyaşar ailesinin kamu çalışanları ve onlarca yurttaşın gözü önünde katledildiğini anımsatan Duran, “Ortak irade ile işlenen bir katliam ve onlarca fail varken ‘faili meçhul’ denilmesi kaygı vericidir. ‘Faile erişmedik’ diyorlar. Bu soruşturmadan bir netice alınmayacağının en büyük göstergesi” dedi.



Hastanede görüntülerin çalındığına dair belge olduğuna dikkat çeken Duran, belgenin Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan işyeri dosyasına gönderildiğini kaydetti. Belgede hastane görüntülerinin çalındığı için bir evde arama yapıldığının yazıldığını vurgulayan Duran, “Kamera görüntülerinin çalındığı iddiası ile bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Kolluğun, bakanın, valinin olduğu bir yerde görüntülerin çalındığına dair bir çalışma yürütülüyorsa, kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterir. Bu devam ettirilen gizlilik ve kısıtlılık kararı delilleri karartmak için mi alındı?” diye sordu.

Şenyaşar ailesinin avukatı gizlilik kararı nedeniyle dava sürecinden kaygı duyduklarını belirtti.

Aile 1 yıldır adalet nöbetinde

Davanın diğer ayağında, işyerindeki olaylara ilişkin açılan davada Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl ile hapis cezası verilmişti.

Karar sonrası Emine Şenyaşar ve saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, 9 Mart 2021'de Şanlıurfa adliye binası önünde adalet nöbeti başlattı. Aile, nöbeti geçen hafta da Ankara'da meclise taşımıştı.