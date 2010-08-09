-ŞENTÜRK'Ü TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkındaki yakalama kararı uyarınca Afyonkarahisar'da yakalandıktan sonra cezaevine konulan emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk'ün avukatı Zeki Arslan, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen avukat Arslan, hazırladığı itiraz dilekçesini, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine iletilmek üzere 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Arslan, dilekçesinde, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalamayı kaldıran kararını hatırlatarak, müvekkilinin tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Dilekçede, Şentürk hakkında kaçma ve kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı belirtilerek, tahliyesine karar verilmesi istendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında 102 sanık hakkında yakalama kararı çıkartmış, bu kişilerden kurmay albay Ahmet Şentürk, Afyonkarahisar'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmesinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevine konulmuştu.