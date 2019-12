Şentürk: Her zaman gol atabilirim

2007-2008 sezonunda Turkcell Süper Lig'de gol kralı olmayı başaran Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk, 'Semih maça ilk 11 başlarsa başarılı olamaz' düşüncesinin silinmesi gerektiğini söyledi.



Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi dergisinin eylül sayısına röportaj verdi.



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk, birçok golünü ilk 11'de başladığı maçlarda attığını belirterek, ''Üzerime yapışan şu 'Semih ilk onbir başlarsa başarılı olamaz. Golünü oyuna sonradan girdiği maçlarda atar' düşüncesinin silinmesi gerekiyor'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi dergisinin eylül sayısına röportaj veren Semih, maç içinde her zaman gol atabileceğini belirterek, ''Oyunun 1. dakikasından, 90. dakikasına kadar gol atabilirsiniz. Ben de oynadığım maçlarda goller attım ve geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim. Bu durum elbette hem benim adıma, hem Fenerbahçe adına gurur verici. Başarılı olduğumu düşünüyorum'' diye konuştu.



Golcü futbolcu, ''Türkiye Ligi'nin gol kralısın. Euro 2008'de milli takım forması altında en çok gol atan oyuncu da sensin. Bir Avrupa maçında 4 gol birden atabiliyorsun, ancak zaman geliyor hala Fenerbahçe'de yedek bekliyorsun, oyuna sonradan giriyorsun veya kadroda bir değişiklik olunca takımdan kesilen ilk oyuncu yine sen oluyorsun. Bu duruma hiç isyan etmiyor musun?'' şeklindeki soruya,



''Evet, benim futbol kariyerimde böyle ilginç bir durum var. Başarılıyım, goller atıyorum, ama yine de yedeğim. Elbette hiçbir futbolcu yedek kalmak istemez. Sürekli oynamak ister. Tabii ki ben de insanım, etten kemiktenim ve benim de duygularım var. 'Hiç üzülmüyorum' dersem yalan olur, ancak ben, bir futbolcunun yedek de kalsa, ortaya koyduğu rekabet gücüyle takımına faydalı olabileceğine inanıyorum. Başarılı olmama rağmen yedek kalabiliyorsam, bu, benim yerime oynayan oyuncunun benden daha başarılı olmak zorunda bulunması demektir. Bunun için çabalamalı ve takıma katkı sağlamalıdır. Yani yedek kulübesinde de beklesem, takıma faydam dokunuyordur. Benim içeride veya dışarıda olmam önemli değil. Önemli olan takımımın, Fenerbahçe'nin başarısıdır'' ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'DA İYİ BİR KULÜPTE OYNAMAK İSTERİM''



Semih Şentürk, Avrupa kulüplerinden daha iyi şartlarda bir teklif geldiği zaman bunu değerlendireceğini, ancak ilk tercihinin her zaman için Fenerbahçe olacağını söyledi.



''İleride Avrupa'da iyi bir kulüpte futbol yaşantımı sürdürmek isterim'' diyen Semih, ''Ancak ben Fenerbahçe'den gittiğim zaman, bu durumdan Fenerbahçe de kazançlı çıkmalı. Bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye bir şeyler kazandırmalıyım. Zamanı geldiğinde Avrupa'ya transferimin, tüm tarafların oluru ve çıkarı doğrultusunda gerçekleşeceğini düşünüyorum'' dedi.



Takımın başına Luis Aragones'in gelmesiyle antrenman programlarında ve sayısında değişiklikler olduğunu ifade eden Semih, ''Buradan şu yakınmayı da yapabilirim; futbolcular olarak eskisine oranla daha az izin yapıyoruz. Daha sık ve ağır antrenmanlar yapıyoruz. Temmuz ayından bu yana takım yaklaşık 2 aydır çalışıyor. Bu süre içinde toplasanız 5 gün izin yapılmamıştır. Milli oyuncular olarak biz de sezon bitir bitmez milli takım kampına katıldık ve bu arada hiç dinlenemedik. Şampiyona sonrası kısa bir tatilimiz oldu, sonra takımın kampına katıldık. Belki bu beni biraz zorluyor'' şeklinde konuştu.



Semih, ligde geçen sezon şampiyon olamadıklarını hatırlatarak, ''Bu yıl bu hatamızı düzelteceğiz. Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz ve ipi biz göğüsleyeceğiz. Taraftarımızdan isteğimiz, her zaman olduğu gibi bize güvensinler ve bizi desteklesinler. Biz onlar için mücadele ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun, özellikle geçen yılki Avrupa maçlarında olduğu gibi, bize desteklerini hep sürdürsünler'' dedi.