'Sentetik uyuşturucular 7-8 yaşındaki çocukları tehdit ediyor' uyarısı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi\'nde (MCBÜ) kurulan, Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bağımlılığın nedenleri bilimsel olarak araştırılacak. Merkezin Başkanı CBÜ Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, Türkiye\'de uyuşturucuya başlama yaşının 7-8\'lere düştüğüne dikkati çekip, sentetik uyuşturucu maddelerinin çok tehlikeli olduğunu ve yeni türlerinin ortaya çıkmasından endişe duyduklarını söyledi.

​Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nde Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, YÖK\'ün onayının ardından kuruldu. Çeşitli branşlardan öğretim üyelerinin yer aldığı Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nin başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, bağımlılığın önemli bir alan olduğunu ve ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi. Türkiye\'de Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi sayısının fazla olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Deveci, \"Üniversitemizde kurulan merkezde bağımlılık konusunda araştırmalar yapılacak ve danışmanlık hizmeti verilecek. Halka doğru bilgilerin verilmesinde, danışmanlık anlamında bu merkeze ciddi bir görev düşüyor. Merkezde, eğitimlerin planlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılacak. Sadece madde bağımlılığıyla ilgili değil, davranışsal bağımlılıklarla ilgili de çalışılacak\" dedi. Merkezde, klinik olarak bilimsel araştırmaların yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Deveci, \"Bağımlılık, hangi durumlarla ilişkili? Risk etmenleri neler? Toplumda görülme sıklığı ne? gibi sorulara cevap aranacak. Çünkü bağımlılık konusunda veriler yeterli değil. Alan çalışmalarını da yaparak hangi maddelerin daha fazla kullanıldığı ortaya çıkaracağız\" dedi.

\'BAZI MAHALLELERDE ÇOCUKLAR UYUŞTURUCUYLA BÜYÜYOR\'

Prof. Dr. Artuner Deveci, uyuşturucuya başlama yaşının düştüğüne dikkati çekip, şöyle devam etti:

\"Eskiden 12-13 yaşında hafif alkollü içecekler ve sigara ile başlanırdı. Şimdi maalesef günümüzde 7-8 yaşındaki çocukların çok ağır maddelerle, özellikle ülkemizde de çok ciddi bir sorun olan sentetik uyuşturucu maddelere başlaması ciddi bir problem. Böyle bir sorun varken, bizim durmamız çok uygun değil. Bilimsel anlamda destek sağlayıp, görünebilir bulgularla sorun yaşayan kişilere yardımcı olmalıyız. Uyuşturucu kullanımı çok yaygın. Bazı mahallelerde, sokaklardaki çocuklar bu maddelerle büyüyor. Eskiden bu kadar yaygın değildi. Çok erken yaşlarda ve yaygın olarak görülmeye başlandı. Dolayısıyla bu yeni sentetik uyuşturucu maddeler çok tehlikeli. Daha da yeni sentetik uyuşturucu maddelerin geleceğiyle ilgili görüşümüz var. Bu konuda önlem almamız gerekiyor.\"

\'ÇOCUKLARI DIŞLAMAYIN\'

Çocukların ailede ve okulda dışlanmasının en tehlikeli durumların başında geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Deveci, \"Biz bunu istemiyoruz. Aileler çocuklarını anlamalı. Çocuklar dışlandığı zaman, daha ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ailenin dışladığı çocuk, okulda da dışlanıyorsa, bu çocuğun gidebileceği yerler dışarıdaki gruplardır. Dışarıdaki gruplarda barınabilmek için de uyuşturucu madde bağımlılığına yönelinebiliniyor. Çocuğa destek olunması çok önemli. Uyuşturucu madde bağımlılığı zengin- fakir, eğitimli- eğitimsiz, yaşlı- genç fark etmeksizin her sosyo- ekonomik düzeyde, her türlü katmanda görülebiliyor\" dedi.

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