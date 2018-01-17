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Sentetik uyuşturucu kullandı, cadde üzerinde fenalaştı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ü

17 Ocak 2018 19:14

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ü.M. (41), cadde üzerinde baygınlık geçirdi. Yere yığılan Ü.M., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı.
Akyazı\'da Ada Caddesi üzerinde bir kişinin baygınlık geçirip yere düştüğünü gören esnaf, 112 Acil ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adı Ü.M. olduğu belirlenen kişinin sentetik uyuşturucu kullandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ü.M., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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