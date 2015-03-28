‘Sentetik Baron’un sahte tahliyeyle firarının ardından İngiltere'de de sahte 'kefalet'le cezaevi firarı

‘Uyuşturucu Doktoru’ ve ‘Sentetik Baron’ lakaplarıyla tanınan Doğan Alagöz’ün, Silivr i Cezaevi’nden ‘sahte tahliye ilamı’ faksıyla kaçtığının basına yansımasından sadece günler sonra İngiltere’de de çok benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

İngiltere’de 1,8 milyon sterlinlik dolandırıcılık yaptığı için hapiste bulunan 28 yaşında bir adam “kefaletle serbest bırakıldığını” gösteren sahte belge düzenleyerek elini kolunu sallaya sallaya hapisten kaçtı. 28 yaşındaki Neil Moore’un üç gün boyunca yeni kimlik bilgileri edinmeye çalıştıktan sonra “fikrini değiştirip” yüksek güvenlikli Wandsworth Hapishanesi'ne kendi isteğiyle geri döndüğü açıklandı.

Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde konu ile ilgili görülen mahkemede Moore’un davasına bakan dedektifin ismine resmi bir e-posta adresi açmayı başardığı ve bu adresten gardiyanları ile yazıştığı da açıklandı.

Savcılık Moore’un gariyanlara yazdığı e-postalarda birçok yazım hatası yaptığını, hatta hazırladığı belgelerde “Southwark Mahkemesi” yerine “Southwalk Mahkemesi” yazdığını ancak hapishane görevlilerinin bu durumdan yine de şüphelenmediğini söyledi.

Avukatı gelip görüşmek isteyince...

Hürriyet’te yer alan habere göre, Savcı Ian Paton adamın kaçtığının avukatı hapishaneye gelip onunla görüşmek isteyince anlaşıldığını da belirtti.

Paton, 2013 yılında Barclays, Lloyds ve Bank of America bankalarının çalışanı gibi davranarak dev İngiliz ve Amerikan şirketlerini kendisine 1 milyon 819 bin sterlin devretmeye ikna eden Moore’un sürekli kullandığı dört kimliğinin olduğunu ve adamın gerçek adının ne olduğunu yetkililerin halen tam olarak bilmediğini açıkladı.

Trinidad ve Tobago asıllı bir İngiltere vatandaşı olduğu belirtilen Moore mahkemede hapisten kaçma ve sahtekârlık suçlamalarını kabul etti.

Yargıç Moore’un alacağı cezanın 20 Nisan’da açıklanacağını söyledi.