-ŞENOL GÜNEŞ: ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ortaya koydukları mücadeleyle şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Zaman Gazetesi Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan Şenol Güneş, burada yaptığı açıklamada, ligde sonucun belirlenmesi için 11 haftanın kaldığını ve birçok takımın yarışın içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Konum itibarıyla Fenerbahçe ile biraz önde olmamız rekabeti ortaya çıkartıyor. Ama sonuna bakmak lazım. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Bugüne kadar iyi maçlar oynadık. İkinci yarı belki biraz beklentilerin altında kaldık. Özellikle stadımızda kaybettiğimiz 6 puan bize sıkıntı yarattı. Bu da Fenerbahçe'yi yarışa ortak etti ve öne çıkarttı. Ama şimdiden Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u favori göstermek doğru değil. Lig devam ediyor ve daha çok maç var. Trabzonspor, oynadığı oyun itibarıyla şampiyonluğu hak ediyor. Gerginlik yaratılmadan, fair-play içinde yarış olsun ve hak eden kazansın.'' Güneş, hem kendilerini hem de diğer takımları etkileyecek yan unsurlar istemediklerini dile getirerek, ''Futbolun güzelliği sahada oynanan oyundur'' ifadesini kullandı. Trabzonsporlu futbolcu Selçuk İnan da kendi sahalarında son 3 maçı kazanamadıklarına işaret ederek, ''Ama bunlar futbolda olan şeyler. İlk yarı 11 maç üst üste kazandık. Yine bunu yapabiliriz. Önemli olan bundan sonraki maçlarda aynı hataya düşmemek. Hataya düşmeden de şampiyon olacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.