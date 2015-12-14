Şenol Güneş'ten Tolga Zengin açıklaması: Türkiye'de niyet bozukluğu var

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrup Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında yediği goller nedenyle eleştirilerin odağında yer alan ve Galatasaray derbisi öncesinde kadroda yer almayan kaleci Tolga Zengin'in durumunu değerlendirdi.

Tolga Zengin'in sakatlığı yüzünden kadroda olmadığının altını çizen Şenol Güneş, "Türkiye'de haber kirliliği yok, niyet bozukluğu var. Tolga'nın adale spazmı vardı. Geçmediği için almadık. Sırtında gerginlik vardı, kampa gelince bekledik. Ağrıları geçmediği içibn kadroya almadık. Üstü üste geldiği için herkes bir şey söylüyor. Kimin ne zaman nasıl oynayacağı sahada belli olur. Bizim dışımızda farklı şeyler söylemek niyet bozukluğu. Tolga değil kim olursa olsun oynamasında sakıncası olan bir ismin oynamasını istemem. Fiziksel de olsa zihinsel de olsa istemem. Zihinsel olarak hazırdı ama sakatlığı vardı. Oyuncum oynayıp oynamak istemez bunlar olabilir ama son kararı ben veririm" dedi.

Gazetelerde Tolga'nın oynamak istemediği ve Ocak ayında ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Tolga'nın bana bir beyanı olmadı. Hafta içerisinde bir şey yazıldı, çizildi cevap vermeyeceğim, cevap verirsem seviyemin altına inerim. Bizim oyuncularımız karakterli oyuncular" diye konuştu.