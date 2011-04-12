-ŞENOL GÜNEŞ'TEN ''PROVOKASYON'' UYARISI TRABZON (A.A) - 12.04.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, camia olarak ligin geri kalan bölümünde çok dikkatli davranmak zorunda olduklarını belirterek, paniğe kapılıp provokasyonlara gelmemeleri gerektiğini bildirdi. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin nisan ayı sayısında yer alan yazısında, geride bıraktıkları ayda yaşadıkları bazı gelişmelerin şahsını fazlasıyla üzdüğünü belirterek, ''Türk futbolunda sürekli Fair-play ruhunu ön plana çıkaran bir teknik adam olarak Beşiktaş maçında karşılaştığım talihsiz olayın rahatsızlığını uzun bir süre üzerimde hissettim. Bu nedenle tüm spor kamuoyundan, hakemlerden ve taraftarlardan dilediğim özrü yineliyorum. Yanlış yapan her kimse mutlaka bunun sonucuna katlanmak durumundadır. Ama unutulmasın ki, adalet zengin bir hazinedir, günü gelince herkese lazım olur'' dedi. Güneş, camia olarak ligin geri kalan bölümünde çok dikkatli davranmak zorunda olduklarını kaydederek, ''Paniğe kapılıp provokasyonlara gelmemeliyiz. Bizim işimiz sadece sahada futbol oynamaktır. Bu felsefemizin herkes arkasında durmalıdır. Her zamanki gibi sabırla ve sağduyuyla tüm özverilerini sahaya yansıtan oyuncularımıza destek vermeliyiz. Kulübe olan sahiplenmenin artması, zorlu yarışta bize en büyük katkıyı yapacaktır'' diye konuştu. Ülke futbolunda bilerek ya da bilmeyerek gerginlik oluşturmanın kimseye bir faydasının dokunmayacağını anlatan Güneş, ''Aksine futbolumuz zarar görür. Bu yolda sorumluluktan kaçanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini de unutmamalıdırlar'' ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı. -SELÇUK İNAN: ''ŞAMPİYON OLACAĞIZ''- Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Selçuk İnan ise yaptığı açıklamada, zorlandıkları Galatasaray maçını kazanmayı başardıklarını belirterek, ''Ne kadar kötü durumda olsa da Galatasaray büyük bir takım. Çok iyi mücadele ettiler. Maç iki takımın arasında gitti geldi, ancak biz kazandık. Galatasaray'ı yenerek zirvedeki yerimizi koruduğumuz için mutluyuz'' dedi. Ligde şampiyonluk hakkında birşey söylemek için erken olduğunu ifade eden Selçuk İnan, ''Ligin bitmesine 6 maç daha var. Kalan maçları kazanırsak zaten şampiyonuz. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız'' diye konuştu. -BİLETLER SATIŞTA- Spor Toto Süper Lig'de 17 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Bursaspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kale arkası tribün biletleri 25 lira, Türk Telekom (Maraton) 40 lira, misafir takım tribünü (Maraton) 40 lira, Kapalı kenar (A,D,E,H) 60 lira, Kapalı Orta (B,C,F,G) 80 lira, VIP 150 lira, VIP Özel 300 liradan satışa sunuldu. -TRABZONSPOR 'TEK FARKLA' 30 PUAN ALDI- Trabzonspor, tek farklı galibiyetlerle toplam 30 puan toplayarak şampiyonluk yarışında önemli avantaj elde etti. Ligde 66 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, 28. hafta sonunda aldığı 20 galibiyetin 10'unu tek farklı sonuçlarla elde etti. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısındaki 7 galibiyetini de bir farklı üstünlüklerle aldı. Ligin ilk yarısında 42 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 24 puanının 21'ini de bir farklı galibiyetlerle elde etti. Trabzonspor, ligde son 5 maçı bir farklı galibiyetle tamamlayıp 15 puan toplayarak şampiyonluk yarışını sürdürdüğü rakibi Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermedi.