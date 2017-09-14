Şenol Güneş'ten Porto galibiyeti yorumu: İşinizi iyi yapınca skor da geliyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Porto'yu 3 golle devirdiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyun olarak bütün gücümüzü oynayacağımızı maçtan önce de söyledim. İşinizi iyi yapınca skor da geliyor" diye konuştu.

Grupta yapacakları başlangıcın önemini en başından beri bildiklerini söyleyen ve bunun karşılığını aldıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Sezon başından beri yükselen bir değerimiz var" dedi.

Şenol Güneş, maç sonu şöyle konuştu:

"Grupta iyi başlangıç önemliydi, iyi bir başlangıç yaptık. Mutluyuz. Oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Porto da zaman zaman etkili olmaya çalıştı.

Bütün oyuncuların defansif sorumluluğu çok olunca bunu yerine getirmekte zorlanıyorlardı ama bugün iyiydik. Rakibe karşı direncimizi iyi koyduk. Kaliteli oyuncularımız da devreye girince iyi bir sonuç oldu.

"Bütün gücümüzle oynayacağımızı

maçtan önce de söyledim"

Oyun olarak bütün gücümüzü oynayacağımızı maçtan önce de söyledim. İşinizi iyi yapınca skor da geliyor. Gruplarda bazen hiç beklenmeyen sonuçlarla kayıplar da olabilir.

Sadece 1 maç kazandık. Leipzig'le deplasmanda oynayacağız, Monaco'yla iki maç üst üste oynayacağız. Herkesi tebrik ediyorum, herkes çok iyi niyetli ve heyecanlı.

"Casillas gol yemiyor' dediler; belki

bu maç son olur demiştim"

Biz yazıyoruz ama oyuncular sahada hayata geçiriyor. Gol atamasalar da canları sağolsun ama oyunun karşılığı için gollere ihtiyaç var. 'Casillas gol yemiyor' dediler, belki bu maç son maç olur demiştim.

Şampiyonlar Ligi ve lig çok farklı şeyler. Burada ambiyans çok farklı. Olağanüstü bir ortamda oynanıyor maç. Biz de kenarda fiziksel olarak yorulup zorlanıyoruz. Gollerin gelmesi sevindirici oluyor.

Deplasmanda Porto'ya 3 gol atarak başlamak, onları moral olarak düşürmek önemli. Leipzig maçına bakacağız şimdi. Bu skor başlı başına bir olay.

"Diğer takımlar bize karşı dikkatli olacaktır"

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan var. Yetenek ve karakter olduğu zaman birleşerek oyun çıkıyor. Kendimizi bu sonuçtan sonra grubun en iyi takımı olarak görmeyeceğiz. Bunun hakkını vermek için daha çok çalışacağız. Diğer takımlar da şimdi bize karşı daha dikkatli olacaktır.

Diğer gruplara baktığınız zamanda da beklenmeyen sonuçlar çıkabilir. Ciddi, tutarlı, oyunun ciddiyetini bilen oyuncular kazanmaya her zaman daha yakındır. Moral ve puan açısından önemliydi.

Sezon başından beri yükselen bir değerimiz var. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Dış etkenlerden olumsuz olarak etkilenmeden yarışa devam edeceğiz."