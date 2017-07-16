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Spor

Şenol Güneş'ten oyuncusuna tatlı sert karşılama: Neredesin evladım sen?

"Sen bir profesyonelsin ve buna göre davranman gerekir"

16 Temmuz 2017 14:50

Beşiktaş'ta annesinin rahatsızlığı nedeniyle izin alan, ancak kendisine tanınan izin süresinden daha geç gelen Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş tarafından tatlı sert bir uyarıyla karşılandı. 65 yaşındaki deneyimli hoca, Brezilyalı genç oyuncuyu "Neredesin evladım sen? Sen bir profesyonelsin ve buna göre davranman gerekir" sözleriyle karşıladı.

Vatan gazetesinden Erdal Cömert'in haberine göre; kampa geç katılmasıyla dikkati çeken 23 yaşındaki oyuncu, deneyimli hocası tarafından tatlı sert uyarılarla karşılandı. 

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Şenol Güneş, oyuncusuna, "Neredesin evladım sen? Sen bir profesyonelsin ve buna göre davranman gerekir" derken, Talisca da annesinin sağlık durumuna ilişkin hocasına bilgi vererek, "Annemin yanında olmam gerekiyordu" dedi. Tecrübeli hoca da bunun üzerine, "Annenin yanında olmak istemeni elbette anlıyorum. Ancak diğer taraftan mesleğinin de gereklilikleri var. Sen bir profesyonelsin. Buna göre davranman lazım" karşılığını verdiği ifade edildi.

"Ekstra çalışmalar yapmaya hazırım"

Takımla birlikte çalışmaları kaçıran Brezilyalı, hocasının gönlünü almak için de ülkesinde çalışmalarından geri kalmadığını şu sözlerle ifade etti: "Brezilya'da salonda düzenli olarak antrenmanlar yaptım. Elbette arkadaşlarımın gerisindeyim ama en kısa sürede onların seviyesine ulaşacağım. Bunun için ekstra çalışmalar yapmaya hazırım. Kendimi iyi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bir an önce tam anlamıyla hazır duruma geleceğim."

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