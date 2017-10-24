Şenol Güneş'ten oyuncularına 'hakem' uyarısı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Başakşehir maçının ardından oyuncularla toplantı yaptı ve hakemle diyaloğa girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Skor'da yer alan habere göre, Güneş toplantıda “Düşüşteyiz. Mücadelemiz yeterli değil. Ancak hepsinden önemlisi hakemle çok konuşuyorsunuz. Size defalarca kez söyledim, hakemle diyaloga girmeyin dedim. Bu bize bir şey kazandırmıyor, aksine kaybettiriyor” dedi.

Başakşehir maçında da hakeme çok itiraz ettiklerini belirten Güneş, “Bu da bizim performansımıza olumsuz etki yaptı. Oyun sürekli durdu ve soğudu. Hakeme itiraz ederken harcadığınız eforu mücadele etmeye harcasaydınız daha iyi olacaktı. Artık bundan vazgeçin” diye konuştu.

Caner’e son uyarı

Beşiktaş’ta Caner Erkin’in son olarak Medipol Başakşehir maçında yaptıkları bardağı taşıran son damla oldu.

Oynadığı maçlarda sinirli hareketleriyle ve el kol hareketleriyle dikkatleri çeken, rakip oyuncuların yanı sıra kendi takım arkadaşlarıyla da sık sık tartışmalara giren Caner, son olarak M.Başakşehir maçında sarı kart görürken, hakemle de tepki çeken diyalooglara girdi.

Caner’in hakeme küfür ettiği iddia edilen bir görüntüsü de maç sırasında ekranlarda ve sonra da spor programlarında defalarca gösterildi.

Caner’in bu yaptıklarına teknik heyet ve yönetimin yanı sıra taraftarlar da büyük tepki gösterdi. Caner’i teknik heyetin ve Yönetimin son kez uyarma kararı aldığı belirtildi.

Trabzonspor maçı sonrası Talisca ile yaptığı kavgayla da uzun süre gündemde kalan Caner’in hem takımın yapısını bozduğu, hem de kırmızı kart görme riski taşıdığı ifade edildi.

Yönetimdeki ortak görüşe göre Caner’in yaptıkları “Beşiktaşlı duruşuna ve efendiliğine” uymuyor. Alınan karara göre de Caner’le son bir görüşme yapılacak ve kendisine çeki düzen vermesi istenecek. Aksi takdirde Caner için ceza uygulaması devreye sokulacak.

Başkan devreye girdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takımın ligdeki kötü gidişi nedeniyle devreye girme kararı aldı.

Başakşehir maçından hemen sonra bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Orman, önümüzdeki günler içinde teknik heyetle bir araya gelecek.

Orman’ın bu görüşmedeki sonuca göre futbolcularla da bir araya gelebileceği ifade edildi.