Şenol Güneş'ten okuduğu şiirle ilgili yorumlara tepki: O tip insanlar kötüdür, ahlaksızdır, gazeteci olmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımıyla şampiyonluk kutlamalarında bulunduğu sırada okuduğu Mevlana şiirinde "Gülü gülene, sevgiyi bilene ver" ifadesini darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e "selam" olduğunu ima eden analizmerkezi.com Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan'a tepki gösterdi. "Sevgimi çok belli eden bir insan değilim ama şampiyonluk günü eşime çiçek gönderdim ve not yazdım: 'Güle gülene ver kalbine sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymetini bilene ver' ben bunu söyledim" açıklamasında bulunan Beşiktaş teknik direktörü, "O tip insanlar kötüdür, ahlaksızdır. Bunlar gazeteci olmaz" dedi.

Süper Lig'i son iki sezondur şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Devam edip etmeyeceği merak edilen Güneş, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu açıkladı ve kalacağının sinyalini verdi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

Kimseden şikayetçi değilim. Bu basın toplantısı daha çok 2 senenin ardından daha iyi nasıl olacağı hakkında konuşmak istiyorum. 2016-17 sezonu bize farklı bir misyon yüklemişti. Hedef takım halindeydik. Şampiyonlar Ligi sonrasında UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkyie Kupası ve Süper Lig. Sadece Süper Lig'de şampiyon olabildik. Bir yetenek ortaya koymaya çalıştık, geçen sezonun üstüne koymamız gerekiyordu ve yaptık. Oldukça iyi bir planlama 5 yıllık bir plan vardı ve bu sene biz baya bir ileriye gittik.

Ben oyunlardan gidiyorum. Asıl yaptığımız hiçbir yarışmada ezilmedik. Gayret ve iyi niyetle yaptık. Dinamo Kiev maçına kötü başlamadık ama maçta dağıldık. Lyon maçlarında iyi oynadık ama başaramadık. Karabük, Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında çok kötü oynadık.

"Çok çalıştık, yorulduk ve hak ettik"

Oyuncular, taraftar, personel herkes büyük destek verdi. Başkan ve yönetim kurulu olağanüstü bir çaba sarfedildi. Bütün Beşiktaş ailesinin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir başarı emek vermeden, çaba göstermeden olamaz. Hiçbir rakibi bizden üstün veya zayıf görmedik. Türkiye'de büyük kitlelerin de çok çalıştık yorulduk ve hakettik. Kimse bize puan vermedi. İlkeri, prensipli ve çalışkandık.

"Keyif tarafını biraz kaybettik"

Türk takımlarımız çoğu başlar ama sonra ne olacağı bilinmez. Hedefleri çizmek gerekiyor. Ne yapacağımız önceliğimiz, hedefimiz güzel futbol ve keyif alınan futboldu... Keyif tarafını biraz kaybettik şampiyonluk yarışında.

"Üçüncü yıldızı taktık"

Futbol bir oyundur ve bizde kin, nefret gibi birşey olmaz. Biz kendimiz aşmaya çalıştık ve hergün bunun için çalıştık. Basit yaşadık, elimizdekilerin kıymetini bildik. Hatalarımız oldu yine olacak futbolun dışına çıkmadık asla çıkmayacağız. Üçüncü yıldızı taktık, şampiyon olduk.

50. yıl açıklaması

50. yılımız kıtluyorum. 67 yılında futbola başladım 87'de bıraktım. 2017 itirabiyle 50. senemi kutluyorum. 7 benim için uğurlu bir rakam gibi oldu. Başarı mıtnatıs gibidir. İŞinizi doğru yaptığınızda başarı size geliyor zaten. Lig henüz bitmedi 1 maçımız daha var ama şampiyonluk belli oldu. Sezon boyunca çok uyumadım bugün 5 saat uyudum. Çıkan haberler hakkında da konuşacağım.

"Fenerbahçe semtinde oturuyorum"

Bugün bir çok haber var. Tamer ayrılıyormuş. Bu haberleri anlamıyorum. Hocalar ve personlle herkesle konuşacağım. Fikirlerini alıp teşekkür edeceğim. Beşiktaş camiasında sevildiğimi ibliyorum ben de onları çok seviyorum. Türkiye'nin herşeyini seviyorum. Fenerbahçe semtinde oturuyorum orada da bir saygısızlık görmüyorum.

"Başkanın kızı ağladığında ben de ağladım"

Futbol ahlaklı insanların işidir. Bunu bozmak isteyen kimseyi aramıza sokmayalım. İyileri sahiplenip, kötüleri o yaptı demekle kendimize zarar veriyoruz. Ölüm ve hastalıkla ilgili mesajlar verilmesini Başkanın kızının ağlamasını gördüğümde ben de ağladım. Beşiktaş taraftarı ağladığında da üzülüyorum ama benim dik durmam gerekiyor. Benim misyonum bu... Beşiktaş taraftarı biz düşerken bizi ayağa kaldırdı.

Sevgimi çok belli eden bir insan değilim ama şampiyonluk günü eşime çiçek gönderdim ve not yazdım: 'Güle gülene ver kalbine sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymetini bilene ver' ben bunu söyledim ama insanlar neler söyledi. O tip insanlar kötüdür ahlaksızdır. Bunlar gazeteci olmaz. Bana bir zararı olmaz topluma, kendisine 'Yaşamak için çalışıyorsun neden çalışarak kendisini öldürüyorsun' bu tam beni anlatıyor.

"Gizli şeyler varmış gibi yazıyorsunuz"

Ben burada çalışıyorum. Burada gizli birşey yok ama siz bunu seviyorsunuz. Gizli şeyler varmış gibi davranıyorsunuz. Yönetim Kurulu konuşmaya geldi konuştuk ve anlaştık. İçime sinmedi ama anlaştık ama ben mutsuz olacağım. Ben değil başka birisi olsaydı benlki şampiyonluk kaçabilirdi. Lyon'a eleniyorsunuz dramatik bir şekilde, kazansanız maddi manevi bir şeyler değişecekti. Oyun olarak mutluyduk ama dinlenelim dedik. Başakşehir maçına çıktık ama dinlenmekten rehavete kapıldı. Puan farkı artacakken azalınca işler değişti. Fenerbahçe maçında mucize oldu, atağı yokken kendi kalemize gol attık.

Fatih Terim örneği

Abi - kardeşle alay ediyor tarzında yazıyorlar. Bunlar köşe kapmak için ve Beşiktaşlıyım diyen kişiler. Onların görev aldığı sürece bizim ya da onların almaması gerekiyor. Beşiktaş Kulübü ne derse yaparım. Fatih hoca nasıl ayrıldı Galatasaray'dan... Birisi rahatsız oldu yani. Şartları konuşup anlaşırsın. Bu konuşmalarla parçalanma isteyenler var biz bunlardan etkilenmedik nifak tohumu girerse araya olmaz.

"Ayıp ya ayıp..."

Milli Takım antrenörüyle konuşuyoruz. Bir kere Milli Takım'ın hocası var. Ayıp ayıp bana da yapılsa başkasına da yapılsa ayıp... Ben yaşlıyım ama yenilikçiyim sen de böyle ol. Oturduğun yerden Türk futbolunu yönetmeye çalışma. Bulunduğum yer gayet iyi... Benim kendimi ispatlayacağım bir durum yok. Benim aldığım şampiyonluklar kariyerime bir katkı sağlamaz. Lyon maçı sonrası finale çıkmak isterdim.

"İsterlerse kalırım..."

Tamer hocanın yazısına üzüldüm. Başkanla konuştum bilmiyorum dedi. Ben bunu öğreneceğim ama hepimiz gidebilir. Damlayız burada ama damlalar önemlidir. Konuşmamız oldu daha bir şey imzalamadık. İstemezlerse giderim isterlerse kalırım.

Transferler erken bitsin ve kadro belli olsun. Olması için uğraşılıyor. Gomez'i de Sosa ve İsmail'de gitti. Bunu niye aldın daha iyisi var diye düşünebilirsin ama söyleyemezsin. Ben bu düşündüğümü başkasına söylersem o zaman bu işi yapmamam gerekiyor.

"İyi olana Allah yardım ediyor"

Demba Ba, Sosa, Atınç bir sürü oyuncu gitti. Sıkıntı şu kararlara bağlı tartışmalar olur ve olacaktır. Çekirdek kadro korunur ve ona göre transferler yapılır böyle yapılır. Transferle ilgili konuşacağımız konular olur. Mesela ben Marcelo'yu Trabzonspor'a istemiştim, PSV'ye gitti, Glowacki'yi almıştık. Burada bedava aldık, iyi oyuncu oldu. İyi niyetli takım Allah'ta yardım ediyor. Benim için bütün oyuncular yıldızdır. Yıldız oyuncu iyi oynayan ve takımı oynatan oyuncudur. Bunların da dönem dönem parlamaları vardır. Güneş önemlidir neden diyorum. Güneş battığı zaman yıldızlar ortaya çıkar. Ben önemliyim, oyuncular önemlidir ama en önemlisi yönetimdir.

"Başakşehir'e yatırım yapılıp veriliyor"

Devre arasında Aboubakar yok, Ömer yoktu. O kadar sorunlar oldu ki hedef takımıydık her takım bize karşı motive olmuş oynuyordu. Bunu suçlama olarak söylemiyorum. Buna bağlı sıkıntılarımız oldu rahat maçımız yok. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de şampiyon olduk büyük bir ihtimalle seneye de şampiyon olacağız. Başakşehir'den beklenti olmadığı için bu sene övgü yapıldı. Onların alt yapıları iyi... Başakşehir'e yatırım yapılıp veriliyor. Biz yan tarafa saha yapamıyoruz. Biz şampiyon olsak bile yetmez hele ikinci olursak yandık. Başka büyük kalmadı yani bir tek biz vardık ve bize söylenenler söylenecekti çünkü onların adları geçmiyor arkada kaldılar.

Emre Mor ve Enes Ünal örneği

Manchester United'ı beğenmiyorum ama UEFA Kupası'nı kazandılar. Ben Şampiyonlar Ligi'ni tercih ediyorum bunu söylemiştim. Lyon maçını farklı oynadım ve ligde bu yüzden puan kaybettim. Üçüncü yıldızı almak yetmek. Evimde buraya çok yakın o yüzden Beşiktaş'tayım zaten. Altyapı için hala savaşıyorum. Ve bu tesisle olmaz. Burada alıp yetiştirim A Takım'a almalısınız. Emre Mor'u neden aldı Dortmund, City neden Enes Ünal'ı aldı. Benfica ve Porto'nun genç isimlerini geçmeye çalışıyorum .Geçer miyim? Geçerim ama 1-2 kez bunu ben mantıklı bulmuyorum. Ömrüm yettikçe bunu ben söyleyeceğim.

Yazılması ve o kurumun buna izin vermesi olmuyor. O gazetenin patronuna ben ona yakışmayan ve haketmediği bir şey söylesem olur mu? Üzülür yani ben bunu söylemek istiyorum.

"Kan bozukluğu varsa uyum olmaz"

Kan uyumu kanlarda uyum varsa olur. Kan bozukluğu varsa olmaz. Bunu konuşup, işime konuşurken Trabzonspor'a gidiyorum oraya gidiyorum buradan geliyorum. Ben mi talip olacağım onlara. Ben burada çalışıyorum ya. Kore'ye gitmeyi düşünüyordum ama gitmeyeceğim sanırım. Oyuncu varsa gitmeyi düşüneceğim ama şimdi istemiyorum.

"Milli Takım'dan zorla gönderdiler"

Milli Takım'dan beni zorla yolladılar ben gitmedim ki. Benim param orada gitsem yine alırım almıyorum duruyor hala orada... Trabzonspor'da da ayrıldım. Ben dolu olduğum yerlere dönmem. Ergun Kantarcı'nın cenazesi vardı ona katıldım. Ben biriyle konuşmam.

"Yanal'a çok üzüldüm"

Ersun Yanal'ın haline çok üzüldüm. Taraftar hocayı kulübeye mahkum edemez. Doğruları öveceğiz ama yanlışları konuşup düzelteceğiz. Ben oyuncu alırken taraftar yüzünden oyuna almazsam ben bittim. Ben size yemek verirken bu yemek içni değil birlikte sohbet etmek içindi. Zamanı bulmamız ve ilişki kurmamız gerekiyor. Güveni kurmamız gerekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor örneği

Ben Trabzonspor ile 2 kere 82 puanla 2'inci oldum. Trabzonlular bana kızıyor ama kağıt üzerinde de olsak ikinci olduk çünkü ortada kupa yok. Gelelim yerli antrenörler konusuna arkasında yönetimler durursa arkası geliyor her zaman. Başarı için yönetim ile ortak çalışmak şart"

Güneş'ten "Pasta" açıklaması

Geçen sene yardımcılarla birlikte pasta kesildiği ancak bu sezon tek başına basın toplantısı yapmasıyla ilgili soruya Güneş, 'Çok teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğunuz için... İdman koydum 6'ya. Yardımcımın gittiğini bugün gazeteden okudum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ramazan'ı unuttum ben tutmuyorum midem de rahatsızlık var. Su içtim karşınızda unuttum gerçekten... Hiç bir sıkıntım yok dün hiç uyumadım. Sahile gittim iki saat yürüdüm. Ben size herşeyi anlatmıyorum gerçi ama siz de biraz anlayış sergileyin. Kulüpte kimse yok ben buradayım. Resimlere ve kutlamara onları almayacağım seneye zaten...