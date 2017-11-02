Şenol Güneş'ten Monaco maçı yorumu: Atakları etkili şekilde bitiremedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Monaco ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından "Atakları etkili şekilde bitiremedik. Bu da bizim zaafımızdı. Hem skoru korumaya hem de rakibe pozisyon vermemeye çalıştık" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftasında oynadıkları maçın, Monaco ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmaya göre farklı bir yapıda oynandığını söyleyen Güneş, "İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık. Top kayıplarımız oldu ve golü yedik. İkinci yarıda penaltıdan golü bulduk. Sonrasında Quaresma ve Babel'in pozisyonları oldu" dedi.

Şenol Güneş'in maç sonu açıklaması şöyle:

"Başarılı oyuncuları var. Oradaki maçta daha farklıydık. Hem skoru koruyup rakibe pozisyon vermemeye çalışmak hem de hücum yapmaya çalışmak zordu. Etkili şekilde bitiremedik atakları bu da bizim zaafımızdı.

İlk yarıda daha kontrollü oynamaya çalıştık. Rakibin oyun anlayışına göre top kayıplarımız oldu ve golü yedik. İkinci yarıda penaltıdan golü bulduk. Ricardo’nun ve Babel’in pozisyonları oldu."

"Monaco iyi bir takım; kopmalarını istemem"

"Hızlı hücuma çıkmaya çalışırken rakibe de pozisyon verdik, maçta çok sık git-gel oldu. Zorunluluktan 2 oyuncu değiştirdik. Oyunun akışına göre değişiklik yapmak istiyorduk. Hücumdaki oyuncular çok yorulduğu için onları değiştirmek istemiştik ama futbol böyle bir oyun.

Öyle bir durum oldu ki Leipzig’in kazanması iyi, berabere kalmaları da avantaj... Hiçbir şeyin garantisi yok, Porto’yu sahamızda yenip işi bitirmek istiyoruz. Monaco iyi bir takım. Kopmasını istemem, bu akşamki maçın (Leipzig-Porto) onların da kaderi belirlenecek..."