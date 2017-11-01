Şenol Güneş'ten Monaco maçı öncesi açıklama: Olağanüstü arzulu olmalarını bekliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco ile oynayacağı karşılaşma öncesi rakibin puan durumu itibarıyla 'kazanma zorunluluğuna' vurgu yaparak, "Olağanüstü arzulu olmalarını bekliyoruz. Kontrollü oynayacağız ve kendi sahamızda etkin olmaya çalışacağız" dedi.

Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da ilk 11 başlayan Anderson Talisca'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u oynatma sebebini açıklayan Güneş, "Talisca'yla hücumu etkili yapıyorduk ama top kayıplarından sonra geriye dönen toplar tehlikeli oluyordu. Bunu maç başında azaltmak için böyle bir tercih yaptık. Oyunun gidişine bağlı olarak belki daha sonra kullanabiliriz" diye konuştu.

Şenol Güneş, Monaco maçı öncesi yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"Bireysel oyuncuları iyi bir takım. Yetenekli bir takım. Kompakt oynamada sıkıntıları vardı ama son haftalarda bunu da aşıyorlar. Hücum zenginlikleri var. Kadroya baktığımızda bütün alternatifleri hücuma dönük.

Sidibe ve Falcao gibi eksiklikleri var. Kadro olarak genç ama çok yetenekli oyuncuları var. Son şanslarını kullanmak için olağanüstü arzulu olmalarını bekliyoruz. Kontrollü oynayacağız ve kendi sahamızda etkin olmaya çalışacağız."

"Orta sahayı kapatmalı ve

topu iyi kullanmalıyız"

"Daha önce oynadığımız kadroya göre iki tane değişikliğimiz var. Kadroda olmayan Negredo, Lens, Mitrovic, Necip... Hepsi değerli oyuncular. Hepsi oynayabilirler. Medel de aynı şekilde. Bugün itibarıyla oyun tarzı olarak tam savunma da oynayabilirdik. Hücum riski de alabilirdik. Oradaki maçta biraz bunu yapmaya çalışmıştık.

Oradaki maçta 2’li forvet gibi oynamaya çalıştılar, burada 3’lü orta sahayla oynayacaklar. Moutinho’yu biraz daha önde oynatacaklar. Biz hem orta sahayı kapatmalıyız, hem de topu iyi kullanmalıyız. Top kaybı yapmamamız gerekiyor. Riskler yine geçerli."

"Talisca'yla etkili hücum yapıyorduk ama..."

"Talisca'yla hücumu etkili yapıyorduk ama top kayıplarından sonra geriye dönen toplar tehlikeli oluyordu. Bunu maç başında azaltmak için böyle bir tercih yaptık. Oyunun gidişine bağlı olarak belki daha sonra kullanabiliriz

Talisca’yla hücumu etkili yapıyorduk ama çıkışta top kayıplarından sonra geriye dönen toplar tehlikeli oluyordu. Direkt olarak tehlike yiyorduk. Bunu maç başında azaltmak için böyle bir tercih yaptık. Belki daha sonra hamle olarak kullanabiliriz, oyunun gidişine bağlı."

"Oyuncularımızın ve rakibin

durumuna göre kararlar alıyoruz"

"Oğuzhan veya Talisca’dan birinin oynaması gerekiyordu ve Oğuzhan’ı öncelikli tuttum. Çünkü Atiba ve Tolgay’ın ofansif-defansif yönü iyi. Oğuzhan’ın da Atiba’yla uyumu hem de ofansa atılan toplar yönünde etkili olacağını düşünüyorum.

Talisca’yla olsaydı daha çok kendisinin hücuma katılımıyla olacaktı. Tercihin sebebi bu. Medel’i de savunma olarak kullanabilirdik. Medel-Atiba-Tolgay da olabilirdi. Oyuncularımızın durumuna, rakibin durumuna göre değerlendirerek kararlar alıyoruz."