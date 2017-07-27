Şenol Güneş'ten Milli Takım iddialarına cevap: Beşiktaş'ta mutluyum

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevlerinden istifa etmesinin ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in adı Milli Takım için oldukça fazla dillendirildi. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, deneyimli çalıştırıcının kendi takımlarında olmasından memnuniyetini dile getirip bir yere gitmeyeceğini söylerken, Güneş de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve "milli görevlerinin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak" olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın İspanya'da basın mensuplarına verdiği yemeğe katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Güneş, "Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm. Ben de o görevde yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz, iyi işler yaptı." dedi.

"Beşiktaş'ta mutluyum"

Fatih Terim'in ayrılmasının Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararı olduğunu kaydeden Güneş, kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu şöyle cevapladı:

"Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O, yönetimdedir. Bana teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile teklifin bana gelmesi bile doğru değil, teklif başkana gelmeli. Beşiktaş'ta mutluyum. Daha yeni 2 yıl kontrat uzattım. Bizim zaten bir milli görevimiz var o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak."