T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş'ten milli futbolculara özel ilgi

Siyah-beyazlılar, cuma günü Ankara deplasmanına gidecek

08 Ekim 2017 17:23

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği deplasmanının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlarda oynayan futbolcularıyla motivasyon toplantısı yapma kararı aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Milli Takım'ın İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sahada olan Cenk TosunCaner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'la konuşarak lige motive olmalarını isteyecek.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Pepe, Mitrovic, Babel ve Quaresma'nın oynadığı milli maçları da yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, herhangi bir sakatlık olmamasından dolayı memnun. Çarşamba gününden itibaren tam takım halinde çalışacak olan siyah-beyazlılar, taktik ağırlıklı provalara başlayacak.

Zorlu periyotta önce Gençlerbirliği ardından Monaco deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, ardından ligde Başakşehir'i ağırlayacak.

Ligde 2 maçtan da 6 puan alarak çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş tüm takımın konsantrasyon seviyesini yükseltmenin planlarını yapıyor.

ETİKETLER

Şenol GüneşBeşiktaşMilli TakımOğuzhan ÖzyakupCenk TosunCaner ErkinMotivasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24