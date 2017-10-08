Şenol Güneş'ten milli futbolculara özel ilgi

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği deplasmanının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlarda oynayan futbolcularıyla motivasyon toplantısı yapma kararı aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Milli Takım'ın İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sahada olan Cenk Tosun, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'la konuşarak lige motive olmalarını isteyecek.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Pepe, Mitrovic, Babel ve Quaresma'nın oynadığı milli maçları da yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, herhangi bir sakatlık olmamasından dolayı memnun. Çarşamba gününden itibaren tam takım halinde çalışacak olan siyah-beyazlılar, taktik ağırlıklı provalara başlayacak.

Zorlu periyotta önce Gençlerbirliği ardından Monaco deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, ardından ligde Başakşehir'i ağırlayacak.

Ligde 2 maçtan da 6 puan alarak çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş tüm takımın konsantrasyon seviyesini yükseltmenin planlarını yapıyor.