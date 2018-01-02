Şenol Güneş'ten "İstifa et" diyenlere: Beni yemek isteyen karşıma gelsin, 50 senedir bu işteyim!

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan rekor kırarak çıkmasına rağmen Süper Lig'de son maçlardaki kötü gidişinden sonra çıkan kısa süreli 'istifa kampanyası' için, "Beni yemek isteyen karşıma gelsin" dedi.

Milliyet gazetesinden Bilal Meşe, yaptığı röportajda konuyla igili Güneş'e yönelttiği soru ve Güneş'in cevabı:

-"Bu kadar başarıya rağmen, Sivas maçının ardından gelen tepkiler için ne düşünüyorsunuz?"

"Sosyal medyayı takip etmiyorum. Bana yansıyan ifadelerde bir istifa kampanyası başladığı ardından da taraftar tepki gösterdikten sonra bunun kapandığını duydum. Birisini yemek ya da yedirmek değil olay. Yemek isteyen karşıma gelsin. Yapılan tepkileri doğru bulmayabilirsin. Ama Türkiye burası. Sadece benim üzerime yapılan bir şey değil bu. Tudor geçen sene geldi. Alınması ile bırakılmasını değerlendirin. Hangisi daha yanlış? Bir işin gerçeği var. Biz gittiğimizde bile anlaşılamadığımız şeyler olacak. Wenger için gitsin dendi sözleşme uzattı.

Dortmund, Köln'ün hocasını aldı. Ne zaman aldı? En alt takımdan hoca aldı. 3-0 önde olan maçı 4-3 kaybediyor ve hocayı alıyor. Adamlar sonuca bakmıyor. Doğrular varsa kim ne derse desin önemli değil. Medyanın eleştirisi yok değil tabii ki. Biz doğru olan eleştirileri de alırız. Ben başkasının izinde gidersem onun istediklerini yaparım. Kendi inandıklarımı yaparsam kendi izimden giderim. 50 senedir bu işin içindeyim. Bu kampanyalara baksam ilk gün bırakıp giderdim. Ben mücadeleyi severim. Önümüzde daha 10-15 sene var."