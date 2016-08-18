Şenol Güneş'ten 'istifa' açıklaması: Kovsalar da gitmeyeceğim

Önceki gün Beşiktaş yönetiminin transfer politikasını ağır bir dille eleştiren teknik direktör Şenol Güneş, bir gazetecinin sorduğu "Hocam yeni transfer olacak mı?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Güneş, istifa edeceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak, "Olay istifa değil, yok ya, başka ne istiyorsunuz? O kadar basit mi? Hayata böyle mi bakıyorsunuz? Gitmemi isteyenlere söylüyorum, kovsalar da gitmeyeceğim. En az 1 yıl daha buradayım. Bu ülkede en güzel şey susmak. O yüzden bilim adamları konuşmuyor" ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ne iş yaptığınız önemli değil, hangi işi yaparsanız yapın ülkede yaşanan olaylar yüzünden güne mutsuz başlıyorsunuz. Acıların son bulmasını diliyoruz."

"Kombine alarak takımımıza destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene yine şampiyonluğu kovalayan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya çalışacak birBeşiktaş olacak."

"Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız"

"Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Özgürlükten yanayız. Şampiyonluğu kovalayan bir takım olacağız. Sorun ve mazaret üretmeden yola çıkacağız. Başkan ve yönetim kurulu, iyi işler yapmasaydı geçen sene başarılı olamazdık"

"Bazı konularda kızgınım"

"Bazı konularda kızgınım. Bu benim hatam da olabilir. Başkanı ve yönetimi suçlayan biri olmadım, olmam da. Gökhan ve Adriano niye alındı’ demedim. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Güneş, Orman'ı yaktı" gibi başlıklar bize yakışmıyor. Güneş de Orman da bize lazım. Fikrimi düşüncemi geri almak gibi bir durum yok. Söylediklerimi tekrar izledim. Başka yere kaydırıldığını gördüm"

"Kimseye yalakalık yapmadım"

"Bunları kavga ettirmek isteyenlere söylüyorum, benim öyle bir üslubum yok, başkan bana 'Abi' diyor. Türkiye'nin en iyi başkanı. Kimseye yalakalık yapmadım, durum anailiz yaptım. Bir daha izlemedim, ne demişim diye. Hakem suçlaması kesinlikle yapmadım, çok dikkatli konuştuğum konu nasıl buraya getiriliyor anlamadım. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını örnek verdim, bahsedilmedi. Kavga isteniyor"

"Galatasaray ve Trabzonspor'u suçlamadım"

"Galatasaray ve Trabzonspor'a neden transfer yaptın diye suçlama yapmadım. Ceza alırlar bilmem. Benim söylediklerimi siz de söyleyip yazıyorsunuz, Galatasaray ile Trabzonspor ile kavga yapmam"

"Kovsalar da gitmeyeceğim"

"Olay istifa değil, yok ya, başka ne istiyorsunuz? O kadar basit mi? Hayata böyle mi bakıyorsunuz? Gitmemi isteyenlere söylüyorum, kovsalar da gitmeyeceğim. En az 1 yıl daha buradayım. Bu ülkede en güzel şey susmak. O yüzden bilim adamları konuşmuyor. Depremle ilgili bilim adamı konuşuluyor kaos yaratıyoruz"