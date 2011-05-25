-ŞENOL GÜNEŞ'TEN HAKEMLERE SALVO TRABZON (A.A) - 25.05.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Hakemler darmadağan oldu. Hakem hatamaları, hakem kararları rayından çıkmıştır'' dedi. Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sözlerine ''Uzun zamandır birlikte değildik, konuşamadık, daha doğrusu susturulduk, bugün uzun süre sonra konuşabiliyoruz'' diye başlayarak, ligin değerlendirmesini yapmak istediğini söyledi. Futbol adamı olarak ''Bu zamana kadar geçen süre içerisinde yanlışlardan ders çıkartıp gelecekle ilgili neleri doğru yaparız'' diye ışık vermeyi düşündüğünü dile getiren Güneş, şöyle devam etti: ''2010-2011 sezonunda ilkeli, fair-play içinde keyif veren, fark yaratan farklı bir takım olmak istediğimizi söylemiştim. Sadece futbola odaklandık. Kimseyi kandırmadan, korkutmadan işimizi yaptık. Oyuncularımızı eğitmek ve yarıştırmak istedik. Kendimize ve başkalarına saygı göstererek sorumluluk aldık. Futbolun bir oyun olduğunu bilerek biz bu oyunu oynadık. Pozitif düşündük. Futbolun güzel bir oyun olduğunu bilerek keyif aldık.'' Güneş, lige başlarken hedeflerinin bulunduğunu anlatarak, ''Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yoğun çaba harcadık. Söylediklerimizle, yaptıklarımızla tutarlıydık. Taraftarımız da bizi destekledi. Oyuncu, teknik heyet, yönetim ve personel çok çalıştı. Şartları zorlayarak en iyi verimi almaya çalıştık. Ligde 82 puanla ikinci olduk. Daha iyisini yapabilirdik. Bizim de bu maratonda hatalarımız oldu. Teknik taktik, transferler, medya ilişkileri, sözleşmesi biten oyuncular, hakemler, hepsi sorgulanabilir'' diye konuştu. Aşırı övgü ve yergilerin, hassas yapısı olan Trabzonspor'u etkilediğini belirten Güneş, ''Transfer dedikoduları yapılmıştır, bundan da etkilenmişizdir. Ligin heyecanının kaybolduğu şeklinde yorumlar Trabzonspor aleyhine kullanılmıştır. Bazı medya organları ve mensupları objektif ve tarafsızlık sınırlarını hiçe sayarak baskı ortamı yaratmaya çalışmıştır. Adalet isteyenlere saldırmışlardır. Rakip takım yayın organı gibi çalışanlar olmuştur'' dedi. -HAKEM KARARLARINI VİDEODAN GÖSTERDİ- Gazete kupürlerinden bazı haberleri gösteren Güneş, daha sonra aleyhlerine verildiğini düşündükleri pozisyonların video görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Güneş, hakem hatalarının hep olduğunu ve olacağına değinerek, şöyle konuştu: ''Ama farklı maçlarda benzer pozisyonda çelişkili kararlar çok verildi ve bu özellikle ikinci yarı yapıldı. Hakemlerin baskı altına alınması doğru değil, hakemlerin de baskı yapanların tarafına geçmesi doğru değil. Bu yapıldı ve hakemler darmadağın oldu. Hakem atamaları, hakem kararları rayından çıkmıştır. Bu daha çok rakipler için olmuştur. Hatalardan çok baskı altında kararlar verilmiştir. Örneğin 'Cüneyt Çakır, Avrupa'da iyi, Türkiye'de yanlış kararlar verdi' denildi. Bizim kupa maçında İstanbul'daki Beşiktaş maçındaki yediğimiz ofsayt golüne ne demeli Cüneyt Çakır'ın? Kimse birşey demedi buna, ama biz kupayı kaybettik orada. Gaziantep maçında da lehimize verdi, biz bunları söylemedik.'' Hakemlerin duygularıyla hareket ettiğini savunan Güneş, şöyle dedi: ''Bunun adını koyamayız. Herkesin sorumluluğu var. Ben sadece bunun tarafsız medya tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Ligin ikinci yarısında farklı bir hava oluşturuldu ve bu da hakem kararlarına etkili oldu. Ben bunu 'hakemler artık bizim lehimize kararlar versin' diye söylemiyorum. Haksızlığı değil, düzensizliği ve kötü niyeti görüyorum. Kimseye saldırım olmadı. '3 penaltı incelensin' diyenler bir maçta 3 penaltı kazandı. Bunları irdelemem. Bunları konuşmam. Dikkatli olalım. Biz bu ülkenin insanıyız. Kavgadan yana değiliz. Kaybedip, kazanabiliriz. Mazeret üretmiyoruz. Çalışarak iş yapmak istiyoruz. Kimsenin kötü niyeti olmasın. Hata olabilir, ama niyet önemlidir. İlk yarı 42, ikinci yarı 40 puan aldık. Rakip ilk yarı 33, ikinci yarı 49 puan aldı. Onlar da emek verdi.'' Güneş, ligin iyisiyle kötüsüyle geride kaldığına işaret ederek, ''Biz üzgünüz. Bu, doğal karşılanmalı. 'Ligin iki şampiyonu var' söylemine katılmıyorum. Özellikle ikinci yarının başından itibaren kampanya yapan insanların bunu söylemesi daha acı. Milli takıma başarılar diliyoruz. Gelecek yılın bu yıldan daha iyi olmasını istiyoruz. Bütün bunların içinde aynı düşüncelere sahibiz. Kaos ortamını eleştirenler bunu yaratmamak için daha dikkatli olmalı'' ifadesini kullandı. -''İŞİMİN BAŞINDAYIM''- Güneş, gelecek sezonda görevinin başında olup olmayacağına ilişkin ise şunları söyledi: ''Ben işime devam ediyorum. Toplantıya gelirken de birçok değerlendirmede bulunuldu. Medya değerlendirmeler yapıyor, ben işime devam ediyorum. Takımdan sorumluyum. Samimi olmaya çalıştık. Şimdi de aynı. Trabzonspor'un yönetimi var, teknik heyeti var. Biz takımdan sorumluyuz. Benim tek sorumlu olmam için kulübün sahibi olmam lazım. Ben ailemden sorumluyum. Oyuncu alınacaksa söylerim, alınır alınmaz, para vardır, yoktur, o başka bir şey. Benim gücümün yettiğince olur. Olmazsa ne yaparsın, işimi yapmaya devam ederim.'' Colman ve Jaja'nın, Kardemir Karabükspor maçının ardından takımla dönmeyerek veda yemeğine katılmadıklarını belirten Güneş, şunları kaydetti: ''Bir kulüpsünüz. Bir yürüyüş sisteminiz var. Yapmamız gerekeni, oyuncularımızın rahatlığı ve huzuru için yapıyoruz. Lig bitince onları dağıtmamız doğru değildi. İkinci de olsak, şampiyon da olsak durum değişmezdi. Başlarken nasıl bir araya geliyorsanız, biterken de gelmelisiniz. Gitme–kalma, derdin neyse yarım gün fark eder. Maçtan sonra 'Jaja ve Colman ülkelerine dönmek istiyor' denildi. Yanlış yapmamaları için onlarla konuştum. 'Dönmemeniz arkadaşlarınıza saygısızlık olur' dedim. Baktım kendi dünyasında Jaja, gitti. Colman da kendine göre bir şeyler söyledi, onun da kafası karışık. Belki birbirlerini etkilediler. Belki bir spekülasyondu. Belki tepki için gittiler. Jaja'yı kazanmak için mücadele ettik. İyi çocuk aslında. Özel sorunları var. Kendini kontrol etmekte sıkıntıları var. Aşama yapmazsa kendine yazık olur. Gelirse ne karar vereceğimizi sonra belirleyeceğiz.'' Şampiyonluğu kaybettilerini ancak bunun yanında kadro konusunda da sıkıntı yaşayacaklarını ifade eden Güneş, ''Yerli oyuncularla anlaşmamız gerekiyordu daha önce. Onu yapabilseydik sorunumuz olmayacaktı. Büyük sıkıntımız var. Şampiyonluğu kaybetmemizin yanında kadromuz konusunda da sıkıntı doğdu. Telafi etmek için oyuncu alacağız. Uyum sorunu olacak. Transfer yönetmeliklerindeki kurallar da bizi zorluyor'' dedi. Güneş, Yattara ile devre arasında konuştuklarına değinerek, ''Kalmasını istedim ama rakamla ilgili bir konu vardı. 'İki yıl daha devam edersin' dedim. Olumlu bakmıştı. Sonra kararı değişti'' diye konuştu. Takımdan ayrılmak isteyen Cale'nin de menajeriyle konuştuklarını belirten Güneş, bu futbolcunun belirledikleri rakamı getirmesi halinde başka kulübe gidebileceğini vurguladı. Umut Bulut'a da Fransa'nın Toulouse takımından daha önce gelen transfer teklifinin halen gündemde olduğunu ifade eden Güneş, bu oyuncunun durumunun da bir sorun olduğunu ve bu konuya da bakacaklarını söyledi.