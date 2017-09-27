Şenol Güneş'ten 'galibiyet' açıklaması: Maça olağanüstü başladık

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i 2-0 deviren Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Maça olağanüstü başladık" diyerek alınan skorda karşılaşmaya yaptıkları başlangıcın önemine vurgu yaptı.

Hem Beşiktaş'ı hem Türkiye'yi temsilen sahaya çıktıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, 32. dakikada oyundan çıkan rakip futbolcu Timo Werner'in stattaki uğultudan rahatsız olduğu için çıktığını kaydetti.

Şenol Güneş'in maç sonu konuşmaları şöyle oldu:

"Oyunun başından itibaren güzel bir ambians vardı. Bütün oyuncular iyi motive oldular. Maçın önemini biliyorlar. Hem Beşiktaş’ı hem Türkiye’yi temsil ediyoruz.

Maça olağanüstü iyi başladık. Golü de erken bulduk. Sonra rakip topla oynamaya başladı ama 2. Golü bulduk. Fizik güçleri bize göre daha iyiydi. Çok genç ve hızlı bir takımlar. Tüm oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Çok yoruldular ama maç bitince de mutlu oldular.

"Son dakikalarda yorulduk"

Oyuncularım zaten iyi olmasaydı maçı kazanamazlardı. Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son dakikalarda oksijenin gitmediği dakikalar oldu bazı oyuncularda. Tolgay çok iyi dinamizm kattı. Medel sakatlanmasaydı başka bir değişiklik yapacaktık. Orta sahada ön alanda değişiklik yapma şansımız vardı.

Orta sahadaki isimler iyi toparlamaya çalıştı ama... Babel iyiydi, Ricardo belki çıkabilirdi Medel yerine. Değişiklikler de şartlara göre değişiyor.

"Son anlarda taraftar da yoruldu; panikledi"

Stat açıldığından beri Türkiye’ye, dünyaya örnek bir şekilde stat kullanılıyor. Gelenler çoluk, çocuk, aile zaten baktığınız zaman. Ama ses desibeline baktığınız zaman Werner’in sesten rahatsız olup dışarı çıkmak istediğini gördük.

Son anda onlar da yoruldu, biraz paniklediler. Taraftar bizi seviyor, biz onları seviyoruz.

Monaco, bizim maçlarda son şansını kullanacak. İki maçta alacağımız beraberlik, bize çok yardım edecektir."

"Işıkların sönmesi iyi

oldu ama bilerek yapmadık"

"Konuşmam uzun oluyor, Almanca'ya çevirirken daha da uzun oluyor. Bu yüzden kısa konuşacağım.

Işıkların sönmesi belediyeden mi, bizden mi kaynaklandı bilmiyorum ama bizim için iyi oldu, dinlendik ama bilerek yapmadık.

"Geyik muhabbeti yaparak devam edemeyiz"

"Desibelden dolayı Werner etkilenmiş olabilir, zaman zaman ben de burada kulaklarımda sıkıntı yaşıyorum."

"Bizim gündemimizde derbi yok. Geyik muhabbeti yaparak devam edemeyiz. Bu maç da şimdi bitti ve Trabzonspor maçına bakacağız."

"Niyet okumayın!"

"Andreas Beck bizim için önemli bir oyuncuydu. Ama FFP nedeniyle gelen teklifi değerlendirmemiz gerekiyordu."

"Bazı transferleri de siz istemeseniz de başkan veya yönetim isteyince gerçekleşebiliyor."

"Maçtan önce gergindiniz. Şu anda rahatladınız mı?" sorusuna Şenol Güneş: "Kanaatlerinizi kendinize saklayın. Niyet okumayın."