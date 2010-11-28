-ŞENOL GÜNEŞ'TEN FUTBOLCULARA UYARI TRABZON (A.A) - 28.11.2010 - Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, ligin 15. haftasının açılış maçında oynanacak Bucaspor maçı öncesi uyarılarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Gaziantepspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor, cuma günü yapacağı Bucaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Gaziantepspor maçında forma giyen oyuncular kısa süreli çalışırken diğer futbolcular ise fiziksel idman yaptı. Sakatlığı bulunan Tayfun Cora ve Ceyhun Gülselam ile dünkü Gaziantepspor maçında ayağına darbe alan kaleci Onur Recep Kıvrak ise salonda çalıştı. -OYUNCULARINA UYARI- Teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi yardımcıları ve tüm futbolcularıyla saha ortasında kısa süreli bir toplantı yaptı. Zorlu Gaziantepspor deplasmanında alınan galibiyet nedeniyle futbolcularını kutlayan Güneş, ligin 15. haftasının açılış maçında oynanacak Bucaspor maçı öncesi de uyarılarda bulundu. Güneş, futbolcularına, ''Her geçen hafta kazandıkça kamuoyunun sizlerden beklentisi daha fazla olacaktır. Doğal olarak bu durum üzerimizde bir baskı unsuru oluşturacak. Bundan dolayı hepimiz daha dikkatli ve daha sorumlu hareket edip çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeliyiz'' dedi. -ÜÇ FUTBOLCU 6 GOLE ULAŞTI- Öte yandan, Trabzonspor'da üç futbolcu 6 gole ulaştı. Ligde 6 golü bulunan Umut Bulut'tan sonra Gaziantepspor maçında 2 gol atan Burak ile 1 gol atan Jaja da 6 gole ulaşan futbolcular oldu. Bu üç futbolcu bugünkü idmanda basın mensuplarına birlikte poz verdi.