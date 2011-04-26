-ŞENOL GÜNEŞ'TEN ''ADALET'' VURGUSU TRABZON (A.A) - 26.04.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin kalan bölümü için yeni bir güvensizlik ortamı oluşmasına tahammülleri olmadığını, kendilerinin sakin, sabırlı ve inançlı duruşlarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Güneş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçında kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını ifade ederek, ''Müsabakayı kazanacak pozisyonları üretmemize rağmen bunlardan sonuç alamadık. Bu hafta liderliği kaybettik ancak önümüzde 4 hafta daha var. Tüm rakiplerin gücüne saygı duyuyoruz ve müsabakalardan her türlü sonucun çıkabileceğini düşünüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 4 maçımızı da kazanmak. Bu zamana kadar verdiğimiz emeğin karşılığını almak için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Dürüst, cesur, ilkeli futbol bizim misyonumuzdur. Bundan taviz vermeyeceğiz'' dedi. Taraftarlara da önemli mesajlar veren Güneş, şöyle devam etti: ''Taraftarlarımızın dün olduğu gibi bugün de takıma sahip çıkmalarını, desteklemelerini ve bizlere güvenmelerini bekliyorum. Ligin geri kalan bölümü için yeni bir güvensizlik ortamı oluşmasına tahammülümüz yok. Sakin, sabırlı ve inançlı bir duruş sergilemeliyiz. Bugüne kadar ilkeli ve dürüst davranarak, sadece futbolun kuralları içinde yarıştık ve yarışmaya devam edeceğiz. Bu yıl da gelecek yıllarda da ülke futbolunun gururu olacağız. Trabzonspor, camiasıyla birlikte yapılanlar karşısında dik durmaya devam edecektir. Dışımızda gelişen hiçbir olayın bizi yanlışa sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Futbolun saha içerisinde sonuçlanmasını doğru buluyoruz. Aksini düşünmek istemiyoruz.'' Günü gelince söylenmesi gerekenlerin mutlaka söyleneceğini vurgulayan Güneş, ''Olabilecek haksızlık ve yanlışlıkları içimize attık, atmaya devam edeceğiz. Yine de günü gelince, söylenmesi gerekenler söylenecektir. Adalet bir gün gelir kesinlikle yerini bulur. Bizim istediğimiz kimseye haksızlık yapılmaması, kimsenin de haksızlık yapmamasıdır'' dedi.